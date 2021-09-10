Adımlar iyiliğe dönüştü

Kurum içi gönüllülük hareketlerinden Kibar Gönüllüleri, Ağustos ayında yaşanan orman yangınlarında zarar gören canlılar için bir proje hayata geçirdi. Help Steps uygulaması üzerinden Proje kapsamında yaklaşık 60 milyon adım bağışı gerçekleştirildi.

Kibar Holding ve çalışanlarının sosyal sorumluluk faaliyetlerini tek çatı altında toplayarak özellikle eğitim ve çocuk alanlarında projeler üreten Kibar Gönüllüleri, orman yangınlarında zarar gören canlılar için harekete geçerek Help Steps ve Hayvanları Çaresizlikten ve İlgisizlikten Koruma Derneği (Haçiko) iş birliğiyle proje düzenledi.Çalışanların ve ailelerinin adımları Help Steps uygulaması aracılığıyla Haçiko’ya bağışlandı. Düzenlenen projeye katkıda bulunan 500’e yakın kişi, 9 Ağustos-9 Eylül tarihleri arasında yaklaşık 60 milyon adım atarak toplamda 45 bin kilometreden fazla mesafeye ulaştı.

Kibar Gönüllüleri oluşumunun ayrı ve özel bir yeri olduğunu belirten Kibar Holding CEO’su Haluk Kayabaşı, “Grubumuz, kuruluşundan bu yana toplumsal meseleler karşısında duyarlı ve sorumlu bir anlayışı benimsemiştir. 3 yıl önce çalışanlarımızın sosyal sorumluluk faaliyetlerini Grubun çalışmalarına entegre etmek amacıyla hayata geçirdiğimiz Kibar Gönüllüleri bugüne dek gurur duyulacak pek çok proje gerçekleştirdi ve topluma katkı sağladı. Son olarak ülke çapında mücadele verdiğimiz ve hepimizi derinden sarsan orman yangınları sürecinde gönüllülerimiz harekete geçti. Çalışanlarımız ve değerli aile üyelerinin adımları, ormanlarda zarar gören canlılar için bağışa dönüştü. Biz de bu süreçte her bir çalışanımız adına 3 fidan bağışında bulunarak kaybettiğimiz ormanların yeniden yeşermesine katkı sunmayı amaçladık. Projede emeği geçen herkese teşekkür ediyor, yangınların yaralarının bir an önce sarılmasını temenni ediyorum” açıklamasında bulundu.