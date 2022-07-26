Adana’dan 10 ülkeye taze meyve ve sebze

2020 yılında Adana’da kurulan ve kısa sürede 10 ülkeye taze sebze ve meyve ihracatı yapan AŞKAR Grup, e-ihracat yatırımlarıyla ihracatına güç katarak büyüme hedeflerini sürdürüyor. Firma, TurkishExporter üzerinden ihracat yaparak, ihracatına katkı sağladı.

İstanbul, Adana ve Van’daki depolarından taze sebze ve meyvelerin toptan ticaretini yapan AŞKAR Grup ürünlerini Avusturya, Rusya, Dubai, Katar, ABD, Mısır, İran, Hindistan, Tayvan ve İsrail’e ihraç ediyor. Büyüme yolunda emin adımlarla yürürken TurkishExporter ile tanıştıklarını ve platformu kullanmaya karar verdiklerini belirten AŞKAR Grup Genel Müdürü İsmail Aşmakutlu, “TurkishExporter üzerinden ihracat yaptık, ihracat çalışmalarımıza çok güzel katkı sağladı” dedi. Rekabetçi çizgilerini koruyarak ihracat hacmini artırmak için adımlar attıklarını ifade eden Genel Müdür Aşmakutlu, “E-ihracat siteleri üzerinden çalışmalar yürütmekteyiz. Ayrıca bazı iletişim operatörleri aracılığıyla bazı ülkelerde reklam faaliyetlerimiz var” diye konuştu.

E-ihracat ile potansiyel olan ülkelere ulaşmak daha kolay

Ürünlerini ihraç etmek için en büyük potansiyel olarak İsrail’i gördüklerini söyleyen Aşmakutlu, potansiyel pazarlara ulaşmada e-ihracatın faydası olacağını ifade ederek sözlerine şöyle devam etti:

“İhracat sitesi o bölgedeki internet reklamlarında bizi ön sıralara alarak ya da bölgedeki müşterilere ulaşabilecek alt yapıyı sağlayarak ihracat potansiyeli olan ülkelere ulaşmak için e ihracat bize fayda sağlayabilir.”