Adana’da sazlı sözlü ayçiçek hasadı

Kozan’ın Oruçlu Mahallesinde 10 dönüm arazide ayçiçek eken Faruk Ünlüoğlu, Aşık Veli İmir ve Aşık Hicran Ak’ın sazı ve sözü eşliğinde hasat yaptı.

Aşık Veli İmir sazı ile Çukurova’nın bereketli topraklarının güzelliklerini anlattı. Aşık Hicran Ak ise ayçiçek ve çiftçi emeği üzerine yazdığı bestesini seslendirdi.

Ayçiçeği üreticisi Faruk Ünlüoğlu, geçen yıla oranla verimde düşüş olduğunu belirterek, bu yıl bereketli bir sezon olmasını aşıkların sazlı sözlü desteği ile şenlik havasında hasat yaptıklarını kaydetti.

Biçerlerdöverler üzerinde Çukurova sıcağında zorlu hasadın bereket içinde geçtiğini kaydeden Muhammed Işık, “Bu sezon bereketli oldu. Yaklaşık bin dönüm arazide hasat gerçekleştirdik. Tüm çiftçilerimize bereketli sezon diliyorum” dedi.