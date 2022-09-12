Adana’da salça sezonu başladı, damlar kırmızıya boyandı

Adana’da çuval çuval kırmızı biber alan vatandaşlar, makineden geçirdikleri biberlerin suyunu çekip salça olması için damlara sermeye başladı. Kent genelindeki damlar adeta kırmızıya boyandı.

Pandemiyle birlikte hazır salçalara güvenmeyip ev ekonomisine de katkı sunmak isteyen vatandaşlar, kent merkezindeki biber satıcılarına akın etti. Satıcılardan çuvallarla salçalık biber satın alan vatandaşların kimi türlü zahmetlerle biberleri eliyle temizlerken kimiyse biber çekim merkezlerinde elini değdirmeden temizleyip çektiriyor.

Damlar kırmızıya boyandı

Biberlerini çektiren vatandaşlar son olarak ise suyunu çekmesi için damlara seriyor. Kent genelinde bazı apartmanların ve müstakil evlerim damlarına serilen çekilmiş salçalık biberler, damları kırmızıya boyarken havadan ilgi çekici görüntüler de oluştu.

Rekolte azaldı, fiyat arttı

Ancak geçen yıla göre rekoltenin yüzde 70 azalması nedeniyle fiyatlar 2-3 liradan, 10-12 liraya kadar yükseldi.

Adana Karaisalı Biberciler ve Zeytinciler Derneği Başkanı Murat Kılıç, İhlas Haber Ajansı’na konuştu. Kılıç, salçalık biber fiyatlarının geçen seneye göre yüksek ancak alımın düşük olduğunu belirtti. Başkan Kılıç, “Sezon çok güzel geçiyor. Fiyatlar çok yüksek olduğu için bu durumdan mustaribiz. Kentin daha yüzde 70’i salçalık biber almadı. Sezon başlamadan fiyatların 7-8 lira olmasını bekliyorduk ancak ekim az, talebin de yüksek olmasından dolayı fiyatlar 10-12 liradan gidiyor” diye konuştu.

“Çevre illerden Adana’ya biber geliyor”

Geçen yıla göre fiyatların çok arttığını söyleyen Murat Kılıç, Adana’ya çevre illerden de biber geldiğini söyledi. Kılıç, “Artık Adana’daki biber yetişmiyor. Hatay, Konya ve Mersin’den Adana’ya biber geliyor. Eğer o biberler gelmese Adana’da şuan biber fiyatı 15 lirayı geçerdi. Yağmurlar başlayana kadar biber satmaya devam edeceğiz. Biber fiyatlarının da düşeceğini sanmıyorum” ifadelerini kullandı.

Salça yapma hazırlığındaki Nermin Yılmaz ise biberin Adana’da yetiştiği halde fiyatının çok yüksek olduğunu söyledi.

Biber çekim merkezi sorumlusu Ahmet Sarıgül, yoğunluğun geçen senelere göre az olduğunu belirtti. Sarıgül, “Bu yıl verim az ve fiyatlarda yüksek. O nedenle yoğunluk az. Biber fiyatlarını düşer umuduyla bekliyoruz ancak hiçte düşeceğe benzemiyor” dedi.