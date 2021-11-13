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Adana’da portakal hasadı sürüyor

Türkiye’nin narenciye ihtiyacının 3’te 1’ini karşılayan Adana’da portakal hasadı sürüyor. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, “Yurt dışında da ürünler analize tabi olduğu için biraz gecikmeler yaşanıyor. Orada ürünler bekleyince yumuşamaya başlıyor. Aslında oradaki analizlerin hızlıca yapılıp ürünlerin piyasaya sürülmesi gerekiyor” dedi.

Ekonomi 13.11.2021, 09:39 13.11.2021, 10:54

Türkiye’nin narenciye ihtiyacının 3’te 1’ini karşılayan Adana’da portakal hasadı sürüyor. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, “Yurt dışında da ürünler analize tabi olduğu için biraz gecikmeler yaşanıyor. Orada ürünler bekleyince yumuşamaya başlıyor. Aslında oradaki analizlerin hızlıca yapılıp ürünlerin piyasaya sürülmesi gerekiyor” dedi.

Türkiye’de 580 bin dönüm, Adana’da ise geçen yıla oranla yüzde 10 artarak 145 bin dönüm alanda üretimi yapılan portakalda bu sene dönüm başına ortalama 3 ton verim alınıyor. Yüreğir ilçesinde yetişen erkenci portakallar yurt içinde tüketilmesinin yanında Rusya, Doğu Avrupa’ya ve Suudi Arabistan’a ihraç ediliyor. Bahçede fiyatlar ise 2 lira 80 kuruş ile 3 lira arasında değişiyor.

“Portakalda boy kısa”

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu. Doğan, portakalda boy sorunu olduğunu belirterek, “Portakalda bu sene geçen seneye oranla verim çok ama bu sene havalar sıcak gittiğinden ve nemin az olmasından dolayı portakal istediğimiz boya ulaşmadı. Geçen sene portakalın boyu daha büyüktü ama bu sene portakalda boy kısa. Ancak kalite son derece mükemmel” diye konuştu.

Fiyatların çiftçinin maliyetini kurtardığını söyleyen Doğan, “Bu sene fiyatlar geçen senenin altında. Geçen sene 4 liranın üstünde olan portakal 2 lira 80 kuruşla 3 lira arasında değişiyor. Diğer ürünlere göre portakal çiftçimizi memnun etmekte” ifadelerini kullandı.

“Pazarları kaybettik”

Yurt dışında yaşanan analiz sorunlarının bekleyen portakalı yumuşattığını aktaran Doğan, daha sonra şunları söyledi:

“Yurt dışına portakal gönderilmekte. Yurt dışında da ürünler analize tabi olduğu için biraz gecikmeler yaşanıyor. Bu da bizim için üzücü. Orada ürünler bekleyince yumuşamaya başlıyor. Aslında orada ki analizlerin hızlıca yapılıp ürünlerin piyasaya sürülmesi gerekiyor. Geçen sene biz bazı ülkelere meyve veremeyince pazarları kaybettik. En kötü şuanda limon. Limon dışındaki narenciye ürünlerinde fiyatlar düşük olsa da en azından çiftçi masrafını çıkartmakta.”

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