Adana’da kapya biber hasadı yapıldı

Adana’nın Kozan ilçesinde ilk kez ekimi ve hasadı gerçekleştirilen kapya biber tarlada kilosu 8 liradan alıcı buldu.

Kozan ilçesi Pekmezci köyünde 25 dönüm arazide kapya biber hasat yapıldı. Bu yıl ilk kez ekimi gerçekleşen salçalık, közleme ve dolmalık olarak sofraların vazgeçilmezi kapya bibere vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Üretici Cumali Arslan tarlada biberin kilosunun 8 TL, marketlerde 35 TL’ye kadar satışa sunularak üreticiden çok aracıların kazançlı olduğunu belirtti.

25 dönüm arazide aşırı sıcaklar nedeni ile verim düşüklüğü yaşandığını belirten Arslan “Bu hasatta 10 ton kapya biber hasat edildi. Sezonda 8 farklı dönemde hasatlar sürecek” dedi.

Kapya biber üretiminin bölgenin elverişli olduğunu ifade eden Arslan “Nisan ayından bu yana bin bir emekle yetiştirdik. Tellemesi, bakımını yaptık. Tek tek bebek gibi ilgi istiyor. 110 bin kapya biber fidesini toprakla buluşturduk. Bugünde haşatını gerçekleştiriyoruz. Verim güzel. Bu yıl aşırı sıcaklar nedeni ile biraz düşüş var. 25 dönüm araziye ekimi yapıldı. Bölgede ilk ve tek biz ektik. Toprak ve iklim buna elverişli. Üretimi artarsa kapya biber Kozan’da lezzet markası olmaya aday. Bölgede salça fabrikaları var ve üretim artarsa çok daha güzel olacak diye düşünüyorum. Bu yıl tarlada kilosu 5 TL’den satılmaya başladı. Şimdi tarlada kilosu 8 TL’ye kadar çıktı. Girdi maliyetlerine göre fiyat biraz düşük. Biraz da aracılar tabii bu işin kaymağını yiyor. Pazarda da kilosu 16-17 TL. Çeşitli marketlerde de kilosu 35 TL’ye satılıyor. Sonuçta üreten biziz, kazanan aracılar ama olsun biz severek yapıyoruz işimizi. Kapya biberi çok amaçlı kullanılan bir biber. Konserve yapılabiliyor, özellikle bu biber közlemeye gidiyor, ihracata kullanılan ve salçaya da kullanılan bir biber çeşidimiz” diye konuştu.