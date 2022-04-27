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Adana OSB’ye yatırım talebinde patlama yaşanıyor

Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Başkanı Bekir Sütcü, 300 civarında yatırımcının kendilerinden arsa tahsis talebi bulunduğuna dikkat çekerek, 21 adet yeni parselin yatırımcıya tahsisi için ilk kez kura yöntemine başvuracaklarını açıkladı.

Ekonomi 27.04.2022, 12:11
Adana OSB’ye yatırım talebinde patlama yaşanıyor

Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Başkanı Bekir Sütcü, 300 civarında yatırımcının kendilerinden arsa tahsis talebi bulunduğuna dikkat çekerek, 21 adet yeni parselin yatırımcıya tahsisi için ilk kez kura yöntemine başvuracaklarını açıkladı.

AOSB Başkanı Bekir Sütcü, yeni yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Çukurova Gazeteciler Cemiyeti (ÇGC) yönetimi ve haber ajansı temsilcileriyle iftar programında bir araya geldi.

Başkan Sütcü, OSB’de halen 480 sanayicinin faaliyet gösterdiğini ve 38 bin 870 kişinin istihdam edildiğini kaydetti. OSB’de yatırım yapmak isteyen kişinin sadece vergi dairesine kayıtlı olmasının yeterli olduğunu geri kalan arsa tahsisi, imar, inşaat ruhsatı, elektrik, su, gaz aboneliği ve yol yapımı dahil dahil bütün hizmetlerin kendilerince sunulduğunu ifaden eden Sütcü, merkeze 25-30 km mesafede oldukları için sanayicinin zamanını ve enerjisini düşünerek noter, polis karakolu, İşkur, Kosgeb gibi birimlerin de OSB’de irtibat bürolarıyla hizmet vermesini sağladıklarını anlattı.

Adana OSB’nin demiryolu, karayolu, havayolu, limanlara yakınlığı noktasında çok cazip bir konumda olduğuna dikkat çeken Sütcü, son dönemde adeta yatırımcı akınına uğradıklarını, arsa tahsis talep edenlerin sayısının 300’ü aştığını söyledi. Sütcü, yakın zamanda 21 parselin satışını OSB tarihinde ilk kez kura ile belirleyeceklerini açıkladı.

Programda geçmişten bugüne Adana OSB’nin geldiği noktaya ilişkin bir sunum yapan Bölge Müdürü Ersin Akpınar da, kısa süre önce Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’nden Singapur merkezli bir yabancı firmanın yatırım için Adana’ya geldiğini hatırlatarak, “Fakat yerimiz kalmadığı için bu talebi karşılayamadık. Ve yer tahsisi taleplerini kura ile tespit edeceğimizi, arzu ederlerse dahil olabileceklerini ilettik. Yakın dönemde 21 yeni arsa tahsisimiz olacak. Bahse konu bölge için 11 milyon metrekarelik toplam talep var. Elimizdeki mevcut alanının 15 katı büyüklüğünde talep var. OSB için yeni alanlar hızla açılırsa Rus oligarklar ve Ukrayna’dan gelenler olmak üzere çok fazla sayıda yatırımcıyı bölgemize çekeceğimizi rahatlıkla söyleyebilirim” dedi.

Akpınar, Adana OSB’nin başlangıçta 1.120 hektar alan üzerine kurulduğunu, 2002 yılında 80 hektar 1. ilave alan, 2007 yılında 365 hektar 2. alan ilave alan, 2020 yılında da 599,5 hektarlık 3. ilave alan ile toplam büyüklüğünün 2 bin 263, 85 hektar a ulaştığını kaydetti. Ayrıca 2016 yılında; Adana Organize Sanayi Bölgesi doğusundaki 99,35 hektarlık 4. ilave alanın kamulaştırma işlemleri tamamlandığını ve burada da 2022 yılında arsa tahsisi işlemlerine başlamasını öngördüklerini ifade ederek, “Şu anda 5 yıllık, 10 yıllık süreçte lazım olacak 35 milyon metrekarelik alanda neler yapabileceğimizin planını da şimdiden yapıyoruz” şeklinde konuştu.

Geçen sene 2,5 milyar dolar olan Adana ihracatının yüzde 60’lık kısmını gerçekleştiren Adana OSB’nin kalite ve mükemmellikte de 4 ödülü alan iki OSB’den biri olduğuna dikkat çeken Akpınar, “Bölgemizde 500’ye yakın işletmenin üretmiş olduğu ürünlerin dünya pazarında tanınır olması için dijital bir reklam çalışması da yürütüyoruz. Burada dünya çapında ihtiyaç sahipleri ile ürünlerimizi buluşturmayı amaçlıyoruz. Elektrik kapasite taleplerinde artış söz konusu. Ancak talepleri bu sene itibari ile bekletmeye aldık, çünkü kapasitemiz doldu. Buna bağlı olarak 5 yıl önce projelendirilen ve yapımına geçen sene başlanan 500 megavatlık bir tesis bu sene devreye alınacak. Önümüzdeki 10-20 yıl boyunca sanayicilerimizin elektriği ana kaynaktan en kaliteli şekilde alması sağlanmış olacağız. 5 Kilometrelik mesafeden elektriğin buraya taşınması için 250 milyon TL gerekiyor, bu yatırımlardan geri durmuyoruz. Geçen sene yapmış olduğumuz yol yatırımı 100 milyon TL civarında olduğunu ifade edebiliriz. OSB girişinden 4 kilometre ileride yeni bir giriş tasarlamak suretiyle yeni açılan ilave alanlara ulaşımı kolaylaştırmış ve trafik akışını düzenlemiş olacağız. Hem otobana hem fabrikalara ulaşımı kolaylaştıracak olan bu üst geçit ve bağlantı yolu Karayolları tarafından tamamlanmak üzere, Haziran ayında açılması planlanıyor. İlaveten ÇÜ ile işbirliği içinde Balcalı Hastanesi’ne bağlı bir poliklinik tesisi yapımına başladık. Yıl sonunda devreye alınacak, 7 klinik 7/24 hizmet verecek. Üniversite ile doğrudan işbirliği ile gerçekleştirdiğimiz bu proje ile Türkiye’de nadir OSB konumuna gelmiş oluyoruz.”

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