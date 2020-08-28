"Adana karpuzu" coğrafi işaretle tescillendi

Adana karpuzuna, Türk Patent ve Marka Kurumu’nca "coğrafi işaret belgesi" verildi.

Adana Valisi Süleyman Elban, coğrafi işaretle tescillenen Adana karpuzuyla birlikte Adana’nın tescillenen ürün sayısının 5’e ulaştığını hatırlattı. Coğrafi işaretlerin tüketiciler için ürünün kaynağını, karakteristik özelliklerini ve ürünün yetiştirildiği, üretildiği coğrafi bölge arasındaki bağlantıyı göstermesi bakımından çok büyük önem arz ettiğini vurgulayan Vali Elban, “Adanamızın simgelerinden biri olan ‘Adana karpuzu’nun coğrafi işaret almasından memnuniyet duyuyoruz. Adana’nın sahip olduğu değerlerin tanıtımını sağlamak ve Adana’yı markalaştırmak hedefiyle çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Şu ana kadar ilimize özel olan 32 adet ürün için coğrafi işaret başvurusunda bulunuldu. Adana karpuzumuz tescillenen 5. ürünümüz. İlimiz gerek yetiştirilen tarım ürünleri, gerekse mutfak kültürü bakımından ülkemizin önde gelen kentlerinden birisi. Adana’mızın bizim bildiğimiz yönlerini tüm ülkemizin hatta tüm dünyanın tanıması için çalışmalarımızı mesai mefhumu gözetmeksizin sürdürmeye devam edeceğiz. Gerçekleştirilen çalışmalar doğrultusunda coğrafi işaret alma aşamasına geldiğimiz; Adana aşlama, Adana bici bici, Adana kol böreği, Adana şırdan, Kozan Bucak portakalı gibi birçok ürünümüz daha bulunuyor. İnşallah en kısa zamanda bu ürünlerimizin de tescillendiğini müjdeleyeceğiz” dedi.

Adana Valiliği olarak Adana’nın ve bölgenin sahip olduğu değerleri korumak ve bu ürünlerin kente özgü olduğunu resmi olarak belgelemek için çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini kaydeden Vali Elban, Adana karpuzunun tescilinin Adana’ya, Adanalı üreticiye ve tüm vatandaşlara hayırlı olmasını dileyip ürünlerin Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillenmesi için gerçekleştirilen çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Daha önce de Adana kebabı, Adana şalgamı, Çukurova pamuğu ile Feke tapan bıçağına coğrafi işaret belgesi verilmişti.

Bu arada, İl Tarım ve Orman Müdürü Adil Alan, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Remzi Özdoğan, Yüreğir Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akın Doğan ile Yüreğir Ziraat Odası Meclis Başkanı Şevket Uludağ Vali Süleyman Elban’ı ziyaret ederek coğrafi işaret tescil çalışmalarıyla ilgili detaylı bilgiler verdiler.