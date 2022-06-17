Son Dakika
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Ocak-Mayıs 2022 döneminde bütçe 124,6 milyar lira fazla vermiş olup bu durum, mali disiplinin devam ettiğini teyit ediyor. Önümüzdeki süreçte de kamu maliyesindeki sağlam duruşumuzu kararlılıkla sürdüreceğiz&
ADANA (İHA) - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Kadın Kooperatiflerimiz için belirlediğimiz bu yol, öncelikle 2022’de 81 ilden 81 marka kooperatifimizi istediğimiz seviyeye çıkartacaktır. Daha sonra, bu heyecanı ülkemizdeki 973 ilçemizin her
ADANA (İHA) - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Kadın Kooperatiflerimiz için belirlediğimiz bu yol, öncelikle 2022’de 81 ilden 81 marka kooperatifimizi istediğimiz seviyeye çıkartacaktır. Daha sonra, bu heyecanı ülkemizdeki 973 ilçemizin her birine taşıyarak 2023 yılında bin marka kooperatifimizi 1 milyar doları aşan ihracat yapabilen bir konuma getirmeyi hedefliyoruz" dedi.
Ekonomi 17.06.2022, 11:59
ADANA (İHA) - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Kadın Kooperatiflerimiz için belirlediğimiz bu yol, öncelikle 2022’de 81 ilden 81 marka kooperatifimizi istediğimiz seviyeye çıkartacaktır. Daha sonra, bu heyecanı ülkemizdeki 973 ilçemizin her birine taşıyarak 2023 yılında bin marka kooperatifimizi 1 milyar doları aşan ihracat yapabilen bir konuma getirmeyi hedefliyoruz" dedi.