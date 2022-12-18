Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Doğru: "İhracat yasağı haberleri kasıtlı"

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, bazı sosyal medya hesaplarında yılbaşı itibariyle mandalina ve portakal ihracatının yasaklanacağı hakkında kasıtlı yapılmış haberlerin dolaştığını üzüntüyle takip ettiklerini belirterek, "Narenciye piyasalarını manipüle ederek haksız kazanç sağlamaya çalışanlar var" dedi.

Doğru, konuya ilişkin açıklamasında, yeni yıldan sonra mandalina ve portakal ihracatının yasaklanmasının söz konusu olmadığını, bunun resmi makamlarla da görüşülerek teyit edildiğini, bunun aksi haberlerin kasıtlı olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Çiftçi ve ihracatçı üzerinden birileri narenciye piyasalarını manipüle ederek haksız kazanç sağlamaya çalışıyor. Bu konuyu yakından takip ederek yapılan paylaşımların yalan olduğunu, resmi görüşmelerle de teyit ederek konuya ilişkin bilgilendirme yapan Adana Milletvekilimiz Abdullah Doğru’ya da üreticilerimiz adına teşekkür ediyoruz."