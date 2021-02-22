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Adalet Bakanı duyurdu! 13 bin 202 personel alınacak
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den son dakika açıklaması geldi. Bakan Gül, infaz koruma memuru, mübaşir, zabıt katibi, psikolog gibi çeşitli kadrolara 13 bin 202 yeni personel alınacağını duyurdu.
Ekonomi 22.02.2021, 10:03 22.02.2021, 10:39
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Gül, Telegram'dan yaptığı açıklamada, "Sevgili genç arkadaşlarım, personel alım ilanımız yayımlanıyor. İnfaz koruma memuru, mübaşir, zabıt katibi, psikolog gibi çeşitli kadrolara 13 bin 202 yeni personel alıyoruz. Adalet teşkilatımızı sizlerle güçlendireceğiz. Şimdiden hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.