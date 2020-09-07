Açlık sınırı değişmedi, yoksulluk sınırı arttı
Memur-Sen tarafından her ay düzenli olarak yapılan “açlık-yoksulluk” araştırmasına göre, Türkiye’deki 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 2.455,7 TL, yoksulluk sınırı ise 7.123,4 TL olarak belirlendi. Açlık sınırı temmuz ayına göre değişmezken, yoksulluk sınırı 46 TL yükseldi.
Memur-Sen Konfederasyonu tarafından her ay düzenli olarak yapılan açlık-yoksulluk araştırmasına göre ağustos ayında Türkiye'deki 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 2.455,7 TL, yoksulluk sınırı ise 7.123,4 TL olarak tespit edildi.
EN BÜYÜK ARTIŞ SALATALIKTA
Yapılan araştırmaya göre ağustos ayında temmuz ayına göre gıda madde fiyatlarında ortalama yüzde 0,62'lik bir artış yaşandı. Ağustos ayında göze çarpan en büyük artışlar yüzde 25,17 artışla salatalık, yüzde 21,86 artışla limon, yüzde 17,26 artışla kiraz, yüzde 14,83 artışla patlıcan; en çok göze çarpan düşüşler ise yüzde 19,62 azalışla erik, yüzde 17,38 azalışla patates, yüzde 16,08 azalışla armut, yüzde 14,11 azalışla domates madde fiyatlarında yaşandı.
GİYİMDE DÜŞÜŞ YAŞANDI
Ağustos ayında temmuz ayına göre giyim fiyatlarında ise ortalama yüzde 0,66'lık bir düşüş gözlendi. Giyim madde fiyatlarında temmuz ayına göre en göze çarpan değişimler yüzde 2,86 artışla sweatshirt, yüzde 2,54 artışla kemer, yüzde 2,41 artışla eşofman madde fiyatlarında oldu.
Eğitim-kültür madde fiyatlarında yüzde 0,32'lik bir artış oldu. Eğitim-kültür madde fiyatlarında temmuz ayına göre en büyük değişimin yüzde 18,64 artışla yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar, yüzde 3,29 artışla bilgisayar madde fiyatlarında olduğu gözlendi.
Bununla birlikte eğitim-kültür madde fiyatlarında yüzde 12,42 azalışla magazinler ve dergiler, yüzde 3,82 azalışla yurt içi hafta sonu turları fiyatlarında düşüş olduğu tespit edildi.
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