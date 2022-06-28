Açlık sınırı 6 bin 391, yoksulluk sınırı 20 bin 818 TL!

2022 Haziran’a ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı verileri, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) tarafından açıklandı.

Aktarılan verilere göre, dört kişilik bir ailenin açlık sınırı haziranda 6 bin 391 TL’ye, yoksulluk sınırı ise 20 bin 818 TL’ye yükseldi.

Mutfak enflasyonundaki artış aylık yüzde 6,2; son 12 aylık artış da yüzde 117,3 oldu.

(TÜİK verileri)

YOKSULLUK SINIRI 20 BİN TL’Yİ AŞTI!

Öte yandan, açlık sınırı asgari ücretin yüzde 50,3, yoksulluk sınırı ise asgari ücretin yüzde 389,5 oranında üzerinde yer alıyor.

Yoksulluk sınırı ilk kez 20 bin TL’yi aşmış oldu.

Gıda fiyatları ise haziranda yıllık yüzde 117,3 arttı.

‘BİR KİŞİYE İKİ ASGARİ ÜCRET GEREKİYOR’

Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti' ise aylık 8 bin 313 liraya yükseldi.

Türk-İş’ten yapılan yazılı açıklamada, Bir kişiye neredeyse iki asgari ücret gerekiyor” denildi ve şöyle devam edildi:

“Ücretli, maaşlı, yevmiyeli çalışanlar ile esnaf, emekli ve öğrencilerin içinde yaşadığı fiili hayat pahalılığı, enflasyon bugün sıfırlansa bile gelirleri artmadığı sürece aynı kalacaktır. Üstelik fiyatlar hızla tırmanmaya devam ediyor.”