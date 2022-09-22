Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı tünel ve yolu 8 ayda 2,3 milyon araç kullandı

Zonguldak’ta hayata geçen Teoman Duralı Tünelleriyle birlikte Kilimli ilçesine olan mesafe 5 dakikaya düştü. Tünel ve sahil yolunu 8 ayda 2,3 milyon araç kullandı.

Türkiye’nin önemli sanayi tesislerinin bulunduğu Zonguldak kara, deniz, demir yolu ulaşım modlarını buluşturan konumuyla Batı Karadeniz’in ihracat kapısı konumunda bulunuyor. Ayrıca şehir, bölgeyi İç Anadolu ve Marmara’ya bağlaması bakımından stratejik öneme sahip. Bölgede doğu-batı yönünde ulaşım sağlayan Zonguldak-Amasra-Kurucaşile-Cide yolu aynı zamanda uluslararası ulaşım akslarındaki Karadeniz Sahil Yolu’nun da bir bölümünü oluşturuyor. Yolun Zonguldak ile Kilimli, Hisarönü, Saltukova ilçe ve beldelerinin bağlandığı sahil şeridinde yoğun nüfuslu yerleşimler, sanayi tesisleri, Filyos Serbest Bölgesi yer alırken güzergahtaki trafiğin düzenlenmesi önem arz ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı projesiyle hayata geçirilen "Zonguldak-Kilimli Yolu" ile 40 dakika süren yolculuk 35 dakika kısalarak 5 dakikaya indi.

Kilimli ile Filyos arasındaki iki etabın çalışmaları da sürüyor. Tüneller ve yollarla birbirine bağlanacak olan güzergah, ulaşımı da konforlu hale getirecek. Zonguldak-Filyos arasındaki 33,5 kilometre olan 25.3 kilometreye, 40 dakikalık mesafeyi de 25 dakikaya düşürecek olan projeyle Zonguldak’tan Filyos’a ulaşımın 16 dakikaya düşmesi bekleniyor. Projelerle zaman ve akaryakıttan yıllık toplam 250,1 milyon lira tasarruf elde edilmesi bekleniyor. Yıllık karbon emisyon azaltımı oranı ise 5 bin 494 ton olarak hesaplandı.

Öte yandan, açılışı yapılan tünel ve sahil yolunu 8 ayda 2,3 milyon kişi kullandı.