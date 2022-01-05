Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak, 30 dakikalık yol 5 dakikaya inecek

Zonguldak’tan Kilimli ilçesine yaklaşık 30 dakikada gidilebilen yolu 3 dakikaya düşürecek olan Prof Dr. Teoman Duralı Tünelleri’nin yapımı tamamlandı. Çevre düzenlemesi yapılan projenin açılışı ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile 22 Ocak günü gerçekleştirilecek.

Dönemin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım tarafından temeli atılan ve Prof Dr. Teoman Duralı’nın adının verildiği tüneller ve sahil yolu projesinin yapımı tamamlandı. 22 Ocak tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından düzenlenen törenle açılması beklenen proje ile Zonguldak-Kilimli arasındaki 10,8 kilometrelik yol; 5,7 kilometreye düşecek.

Kilimli ilçesi başta olmak üzere Filyos Limanı’na da giden yol proje ile kısalmış olacak. Araçların şehir içine girmesini önleyecek olan Prof Dr. Teoman Duralı Tünelleri Gazipaşa Caddesi’ndeki trafik yükünü de büyük oranda azaltması bekleniyor. 44 yıldır dolmuş şoförü olarak çalıştığını anlatan Cengiz Şen, "Zonguldaklı olarak çok memnunuz. Ben 1978 yılından beri şoförlük yapıyorum. Gerçekten gurur duydum. Buranın eski hali berbattı. Böyle güzelliği görmek bizi onore etti. Görüşü ne olursa olsun herkesin buna şükran duyması gerekiyor. Eskiden 30 dakika sürüyordu Kilimli’ye gitmek. Şimdi 5 dakikada gidiliyor. Cumhurbaşkanı gelecekmiş. Memnun oluruz. Kendisi için de Zonguldak halkı için de çok güzel bir olay. Daha güzelliklerine layık. Bu daha başlangıç. İnşallah devamı gelir. Memnun oluruz" diye konuştu.

İlk kez tüneli kullanan 77 yaşındaki Muzaffer Çamkara ise "Tünelden ilk defa girdim çıktım. Çok güzel olmuş beğendim. Yapanlardan Allah razı olsun. Bir kaç senedir Zonguldak’ta gerek bu tüneller gerekse sahil projesi muazzam oldu. Zonguldaklı olarak gurur duyuyorum. Yapanlardan Allah razı olsun. Yol 5 dakikaya indi. Şu anda ikinci tünelden döndüm. Tamamı açıldığı zaman kısa sürede Kilimli’ye varacağım. Cumhurbaşkanı da gelecek açılışı bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Öte yandan hayata geçirilen tüneller ve köprülü kavşak çalışması drone ile havadan da görüntülendi.