Açılışa özel indirimli bilgisayar için 3 saat kuyrukta beklediler

İstanbul’da faaliyet gösteren bir bilgisayar firmasının Yenibosna’daki AVM’de açtığı şubesinde ucuz bilgisayar izdihamı oldu. Bir fenomen ile anlaşarak sosyal medya üzerinden mağaza açılışını duyuran firma, dakikalar içerisinde işyerinin önünde kuyruk oluştu. Sıra numarası vererek 3’erli gruplar halinde bilgisayar kampanyası için müşterileri içeri alan firma 4 saatte 50 adetlik kampanya ürünlerini tüketti. Piyasada yaklaşık 25 bin liraya toplanacak masa üstü bilgisayar parçalarını 18 bin TL’den satılacağını duyuran İtopya, gençleri mağazanın önüne topladı. Sosyal medyadan fiyatları duyan, özellikle oyun meraklısı gençler mağazaya akın ettiler. Kampanyanın duyurulmasından 15 dakika sonra mağaza önünde beliren gençler, kuyruğa girerek şanslarını denediler. 50 adet ile sınırlı olan satışlarda 70. sıraya kadar numara temin edenler, ürün alabildi. Kuyrukta 3 saat bekleyen gençler, piyasada 25 ile 27 bin lira arasında alabilecekleri, ekran kartı, işlemci, ram gibi donanımları 18 bin liradan verilmesinin sevindirici ve ilgi çekici olduğunu bildirdiler. Oyun, yazılım gibi sektörlerde hem öğrenci hem de geliştirici olan gençler, bu kampanya ile marka bağlılığının oluşturulabileceğini söylediler. Farklı eksikliklerini de mağazadaki açılışa özel kampanya fiyatları ile tedariklediklerini belirten müşteriler, yeni mağaza açılışlarının artık, sosyal medya üzerinden düzenlenen fenomen buluşmaları ve kampanyalar ile anlamlı hale geldiğini sözlerine eklediler.

İstanbul’da 5. şubesini açan bilgisayar satış mağazası ise bazı AVM’lerde uygun kira anlaşmaları yaparak büyümeyi sürdüreceklerini bildirdi. Depolardaki stokları eritmeyi ve yeni nesil cihazlara yer açmayı hedefleyen kampanya, özellikle üniversiteye yeni başlayan gençleri mutlu etti.

Cihazlar bir hafta sonra telim edilecek.