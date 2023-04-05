Açık Bankacılık ile tüm hesaplarınız tek ekranda

Açık Bankacılık Nedir? İnternetin ceplerimize girecek kadar yaygınlaşmasından bu yana pek çok bankacılık işlemi şubeye gitmeden gerçekleştirilebiliyor. Bankalar müşterilerine sunduğu temel ﬁnansal ihtiyaçları 7/24 bulunduğu yerden giderebilme fırsatına ilave olarak birçok yeni hizmet ve düzenleme ile müşteri deneyimini üst seviyeye taşıyor. Bankayı değil, bankacılığı ön plana çıkaran açık bankacılık da bu hizmetlerden biri. Açık bankacılık , İngilizce ifadesiyle “Open banking nedir?” sorusunu, kısaca müşterilerin farklı bankalardaki bankacılık işlemlerini tek bir ekran üzerinden yapabilmesine olanak sunan bir bankacılık uygulaması şeklinde yanıtlamak mümkün. Open banking aslında mobil ve internet bankacılığı uygulamalarını bir adım ileri taşıyor ve farklı banka hesapları tek uygulama hedeﬁyle kullanıcıları yepyeni bir bankacılık deneyimi ile tanıştırıyor. Teknik olarak ifade etmek gerekirse açık bankacılık müşterinin ﬁnansal sisteme dahil olan verilerine kendi izni dahilinde ve yasal düzenlemelere uygun biçimde yetkilendirilen başka bir kurum üzerinden erişim sağlayabilmesi için geliştirilen bir bankacılık çözümüdür. Bir başka deyişle açık bankacılık sayesinde müşteri izin vermesi hâlinde açık bankacılık uygulamaları üzerinden diğer bankalardaki tüm hesaplarını tek ekranda görüntüleyebiliyor. Dünyada açık bankacılık örnekleri incelendiğinde açıkbankacılık hizmetleri için gerekli izinleri veren kullanıcıların seçili ve anlaşmalı bankalardaki hesaplarını aynı uygulamada görmekle kalmadığı, aynı zamanda tek ekran üzerinden hesapları arasında para transferi de yapabildiği görülüyor. Türkiye’de açık bankacılık hizmetleri TCMB tarafından denetleniyor ve açık bankacılık düzenlemeleri uyarınca müşterinin izin vermediği hiçbir veri başka bir kurum ya da kuruluşla paylaşılamıyor.

Açık Bankacılık ile Tüm Banka Hesapları Tek Ekranda!

Açık bankacılık avantajları bakımından temelde hem banka hem de müşteri için ﬁnansal veri ve varlıkların daha etkili ve verimli kullanılmasını hedeﬂiyor. Müşteriler açık bankacılık sayesinde bir yandan daha kişiselleştirilmiş ürün ve hizmetlere daha etkili biçimde ulaşırken bir yandan da zaman kazanıyor. Seçili bankaların açık bankacılık işlemleri üzerinden müşterilerin ﬁnansal verilerini daha verimli analiz edebilmesi ve analizleri doğrultusunda müşterilerine uygun çözümler sunabilmesi açık bankacılık faydaları arasında yer alıyor.

Dünyada ve Türkiye’de açık bankacılık tüm ﬁnansal çevreler tarafından heyecanla karşılanıyor ve bankacılığın geleceği olarak nitelendiriliyor. Açık bankacılık kullanıcılar ve bankalar için birçok avantajı beraberinde getirirken rekabet ve yenilikçiliği de teşvik ediyor. Şimdilik pratikte sadece tek arayüz üzerinden seçili ve anlaşmalı bankalardaki hesapları toplama ve para transferini hızlandırma ile ilişkilendirilen açık bankacılık uygulamalarının hizmet yelpazesinin bireysel ve kurumsal müşterilerin taleplerine göre genişleyeceği öngörülüyor.

Geleceğin fırsatlarını müşterilerine sunmayı misyonu haline getiren Garanti BBVA açık bankacılık hizmetleri ile de sektördeki yerini güçlendiriyor. Garanti BBVA Açık Bankacılık müşterilerinin seçili ve anlaşmalı banka hesaplarına erişebileceği Tek Ekran uygulaması ile seçili ve anlaşmalı bankalardaki hesaplarını ve POS’larını tek bir yerden yönetmelerini ve para transferi yapmalarını mümkün kılıyor.