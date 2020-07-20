banner397

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

banner404

Son Dakika
Beşiktaş’ın gözü Devler Ligi’nde!
Beşiktaş’ın gözü Devler Ligi’nde!
AKP’li Ünal’dan Netflix açıklaması!
AKP’li Ünal’dan Netflix açıklaması!
Kocaeli sahillerinde 158 kişi boğulmaktan kurtarıldı
Kocaeli sahillerinde 158 kişi boğulmaktan kurtarıldı
Başakşehir'de istikrarın sonu şampiyonluk oldu
Başakşehir'de istikrarın sonu şampiyonluk oldu

‘Acı bakla’ tarla günü etkinliği

TEKİRDAĞ’IN MURATLI İLÇESİNDE "ALTERNATİF YEM BİTKİSİ ACI BAKLA PROJESİ"NİN TARLA GÜNÜ ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Ekonomi 20.07.2020, 14:56 20.07.2020, 15:26
7
‘Acı bakla’ tarla günü etkinliği

Tekirdağ’ın Muratlı İlçesinde "Alternatif Yem Bitkisi Acı Bakla Projesi"nin tarla günü etkinliği gerçekleştirildi.

Tekirdağ Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Adnan Orak tarafından ıslah edilerek geliştirilen ‘Acı bakla’ (lupinus Spp.) çeşidinin üreticilere ve yem sanayicilerine tanıtılması amacıyla düzenlenen tarla günü etkinliğine Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal, Tekirdağ Ziraat Fakültesinden Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Murat Deveci, Prof. Dr. Elman Bahar, Doç. Dr. Ertan Ateş, Önder Çiftçi Derneği Başkanı İmdat Güngör ve dernek yöneticileri, yem sanayicileri, teknik personeller ile çok sayıda üretici ve davetliler katıldı.

“İnsan gıdası olarak tüketilmektedir”

Proje içeriği hakkında yapılan açıklamaların ardından konuşan İl Müdürü Oktay Öcal, "Hasattan önce de üretim parsellerinde birlikte incelemelerde bulunmuştuk, ürünün bölgemize uyum sağladığını gördük, verim olarak beklentimiz yüksek, ıslah edilen çeşitlerin yem sanayimiz için ne denli önemli olduğunu biliyoruz. Ülkemizde yem hammaddelerinin temininde özellikle kümes hayvanları üretiminde artan baskı geleneksel protein kaynaklarına alternatif çözümler arayışını beraberinde getirmektedir. Aynı zamanda bir baklagil bitkisi dolayıyla bir toprak düzenleyicisi olan lüpen ülkemiz için pahalı bir girdiye sebep olan soyaya alternatif olabilir mi? Bildiğim kadarıyla lüpen tohumlarında bulunan ve yem maddesi olarak kullanılmasını kısıtlayan alkaloid içeriğinin son ıslah çalışmalarla çok düşük düzeylere indirildiği ve tatlı lupen alarak rahatlıkla hayvan beslenmesinde kullanılabileceği bildirilmektedir. Bir veteriner hekim olarak, bunun hayvan beslenmesinde ve ucuz yem temininde çok önemli bir yem kaynağı olabileceğini düşüyorum. Hatta Konya bölgemizde eskiden beri termiye adıyla kışlık olarak insan gıdası olarak tüketilmektedir” dedi.

“Yeter ki yerli ve milli ürünlerimiz geliştirilsin“

Öcal açıklamasının devamında, “Yine bazı araştırmalardan biliyoruz ki lüpenin; toprak yapısını iyileştirdiği, yüksek miktarda azot bağladığı, derine giden kazık kök yapısıyla fosfor alımına fayda sağladığı yönünde olumlu görüşler bulunmaktadır. Tekirdağ olarak topraklarımızın organik madde oranı düşüktür, bizler bunun için çeşitli projeler üretiyoruz, uyguluyoruz, Bakanlığımız desteklemelerde üç yıl münavebe şartını getirdi, bundan sonra sürdürülebilir tarım için üçlü-dörtlü münavebelere ihtiyacımız olabilir. Bizler, toprağı işlerken, üretim yaparken topraklarımızı da korumak zorundayız. Bugün aramızda bulunan özellikle yem sanayicilerimizin bu ürünü daha detaylı bir biçimde incelemesi büyük önem arz ediyor, çünkü içeriğine baktığınız zaman çok önemli protein içeriğine sahip bir ürün olduğunu görüyoruz, hayvanlar için zararlı olabilecek etkilerinin tamamen ortadan kaldırılıp yem niteliği kazandırabilirsek yem üretiminde büyük bir fırsat yakalayacağız. Yaşadığımız pandemi döneminde bunun değeri daha da artıyor. Bizler Bakanlık olarak her türlü desteği vermeye hazırız, yeter ki yerli ve milli ürünlerimiz geliştirilsin, üretimimiz artsın kimseye muhtaç olmayalım. Bu projede ve bu tarla gününün düzenlenmesinde emeği geçen Önder Çiftçi Derneğimize, çok kıymetli hocalarımıza, İl/İlçe Müdürlüğümüz personeline, çiftçilerimize ve tüm katılımcılarımıza çok teşekkür ediyorum, saygılarımı sunarım” diye konuştu.

Tarla günü, katılımcılar için hazırlanan ikramlardan sonra sona erdi.

Yorumlar (0)
banner378
27°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 33 69
2. Trabzonspor 33 62
3. Sivasspor 33 60
4. Beşiktaş 33 59
5. Galatasaray 33 55
6. Alanyaspor 33 54
7. Fenerbahçe 33 50
8. Antalyaspor 33 44
9. Gaziantep FK 33 43
10. Kasımpaşa 33 40
11. Göztepe 33 39
12. Gençlerbirliği 33 36
13. Konyaspor 33 36
14. Denizlispor 33 35
15. Çaykur Rizespor 33 35
16. Malatyaspor 33 32
17. Kayserispor 33 32
18. Ankaragücü 33 29
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurum BB 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 36 93
2. Man City 36 75
3. Chelsea 36 63
4. Leicester City 37 62
5. M. United 36 62
6. Tottenham 37 58
7. Wolverhampton 36 56
8. Sheffield United 36 54
9. Burnley 37 54
10. Arsenal 36 53
11. Southampton 37 49
12. Everton 36 46
13. Newcastle 36 43
14. Crystal Palace 36 42
15. West Ham 36 37
16. Brighton 36 37
17. Watford 36 34
18. Aston Villa 36 31
19. Bournemouth 37 31
20. Norwich City 37 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25
Namaz Vakti 20 Temmuz 2020
İmsak 03:51
Güneş 05:42
Öğle 13:15
İkindi 17:13
Akşam 20:39
Yatsı 22:22