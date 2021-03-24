Accor’dan Akfen GYO’ya destek

Akfen GYO’nun portföyündeki 19 oteli işleten Accor Grubu ile aralarındaki kira sözleşmesi revize edilerek Akfen GYO lehine iyileştirildi. Bu değişiklik ile Akfen GYO’nun sağladığı kira gelirlerinde 01.01.2021 tarihinden itibaren artış sağlanacak.

Akfen GYO’nun portföyündeki 15’i Türkiye’de ve 4’ü Rusya’da olmak üzere 19 oteli işleten Accor Grubu ile aralarındaki kira sözleşmesi revize edilerek Akfen GYO lehine iyileştirildi. Bu değişiklik ile Akfen GYO’nun sağladığı kira gelirlerinde 01 Ocak 2021 tarihinden itibaren artış sağlanacak.

Pandemi döneminin turizm ve konaklama sektörüne olumsuz etkisi portföyü ağırlıklı olarak otellerden oluşan Akfen GYO’nun gelirlerinde kayıplara sebep olmuş ve bu kayıplar Akfen Grubu tarafından kompanse edilmişti. Bu defa 11 Mart 2021 tarihinde imzalanan yeni sözleşme ile 2005 yılında başlayan, dünya çapındaki Novotel ve Ibis markalarına ait otellerin Türkiye’deki en büyük yatırımcısı konumunda olan Akfen GYO ile Accor Grubu arasındaki köklü stratejik ortaklık daha ileri bir seviyeye taşındı.

Hamdi Akın: “İleride yeni projelere birlikte imza atacağız”

Akfen GYO’nun gerçekleştirmekte olduğu finansal yeniden yapılandırma ile beraber kira sözleşmelerinde yapılan revizyon ile Accor Grubu Akfen GYO’nun arkasındaki desteğini artırarak sürdürüyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Akfen GYO Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, 110 ülkede, 39 marka ile 5 binin üzerinde otel işleten ve dünyanın en büyük otel operatörlerinden birisi olan Accor Grubu’na bu portföyün 19 otellik yatırımı ile önemli bir partneri olan Akfen GYO’nun arkasında olduğunu bir kez daha göstermiş olduğunu ifade etti. Hamdi Akın, “Accor Grubu ile olan birlikteliğimiz pandemi döneminde ve sonrasında da güçlenerek devam edecek. İleride yeni projelere de birlikte imza atacağız” diyerek Accor Grubu’na teşekkür etti.