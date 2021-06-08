ABD’ye ihracat için düğmeye basıldı

Ege Genç İş İnsanları Derneği’nin (EGİAD) online olarak düzenlediği toplantıyla, Amerikan Türk Ticaret ve Sanayi Odası (ATCCI) ile Amerika’da iş kurma ve büyütme konusunda yardımcı olmak üzere faaliyette bulunan Global Trade &Communication; ABD’ye ihracat yapmak isteyen genç iş insanlarına tanıtıldı. Toplantıda, iki ülke arasında hedeflenen 100 milyar dolarlık ticaret hacminin gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalar değerlendirildi.

EGİAD Genç İş İnsanları Derneği Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer başkanlığında gerçekleşen toplantıya, New York merkezli Gayrimenkul Yatırım Firması Focus Pointe Başkanı Alex Demirhan Demir, Connecticut merkezli Havacılık ve Savunma Şirketinden James Serhad Kilincoglu, New Jersey merkezli Cisco Corp. Teknoloji firmasından Sinan Odes, Florida merkezli Renq – Mobilya’dan Serkan Eren, Global Trade & Communication LLC Başkanı Kurt Gökhan Ölçer, Providence St. Joseph Sağlık’tan Murat Tanyeri, GT&C Türkiye Temsilcisi Serpin Alparslan konuşmacı olarak katıldı.

Çok sayıda iş insanının katıldığı toplantının açılış konuşmasını yapan EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, Amerikan Türk Ticaret ve Sanayi Odası (ATCCI) ile Global Trade Communication gibi ticaret merkezlerinin önemli bir işlev üstlendiğini belirterek, ihracat yapmak isteyen EGİAD iş dünyası için bu kurumların Amerikan pazarında çok önemli bir katkı sağladığını belirtti.

İki ülkenin ticaret hacmi hedefini 100 milyar dolara çıkarmak

Yelkenbiçer, Türkiye ile ABD arasında hedeflenen 100 milyar dolarlık ticaret hacminin gerçekleştirilmesine katkı koymak ve Türk firmaların ABD pazarında etkinliğinin artırılması için çalışmalar yaptıklarına dikkat çekerek, “Uluslararası ticaret hedefiyle ilerlemek isteyen bir firmanın, yurtdışına daha önce açılmış ve sürece hâkim olan kişilerden destek alması hem riskleri hem de maliyetleri düşürecektir. Bunun daha da efektif bir başka yolu da bugünkü değerli konuğumuz Amerikan Türk Ticaret ve Sanayi Odası gibi paydaşlarımızın bilgi ve tecrübelerinden yararlanmak olacaktır. ATCII, Türkiye ile Amerika arasındaki ikili ticaret potansiyelini ve yatırım seviyelerini arttırmayı destekleyen Seattle ve New York merkezli, kâr amacı gütmeyen özel bir üyelik organizasyonudur. Amerika Birleşik Devletleri’nde ticaret hacmi yüksek 21 eyalet içinde temsil edilmektedir. Temel hedefleri ise Amerika Birleşik Devletleri’nde faaliyet gösteren, Türkiye’de ilişkileri veya yatırımları olan kişiler ve kurumlar arasında sosyal ve ticari ilişkileri teşvik etmek, uluslararası arenada Türk ihracatçılarının rekabetini kolaylaştırmak ve pazar çeşitliliğini geliştirmektir. Amerika, Türk ihracatçısının hayallerini süsleyen bir pazar. Bunun için odalar ve birlikler bazında ortak strateji hazırlıkları var. Örneğin TİM’e bağlı bulunan Orta Anadolu İhracatçılar Birliği’nin şu anda yürüttüğü mobilya ihracatına yönelik projenin hedefi, 50 milyar dolarlık ABD mobilya pazarına ilk etapta 100 milyon dolarlık ihracat yapmak. Ancak G20 Liderler Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki ülkenin ticaret hacmi hedefini 100 milyar dolara çıkararak, karşılıklı ekonomik ilişkilerin çok daha ileriye taşınması yönündeki iradelerini ifade etmişlerdi. Bu önemli bir hedef olarak önümüzde yer almaktadır.” dedi.

Joe Biden görüşmesi sonrası ticari ivmenin artacağını düşünüyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu ay içinde ABD Başkanı Joe Biden ile gerçekleştireceği görüşmeye de değinen Yelkenbiçer, “Bu görüşmenin sonrasında ticari anlamda ivmenin artacağını düşünüyoruz. Küresel ticaretin yeniden eski gücüne kavuşması, ekonomik aktivitenin canlanması ve yatırım ortamının olumlu yönde ilerlemesi ve Türkiye’nin büyümeye devam ederek ilerlemesini temenni ediyoruz. Türkiye’nin güçlü sanayisinin gerek esnek üretim gücü gerekse yüksek potansiyeli ile korona virüs sonrası büyüme trendinin en önemli itici güçlerinden biri olacağına inanıyoruz. EGİAD olarak Türkiye’nin ve başta Ege Bölgesinin küresel ticaretten daha fazla pay alması için bugünkü gibi bilgilendirme faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. İhracatçılarımızın ABD pazarının ekosistemine uyum sağlayabilmeleri için doğru yönlendirmek ve dış ticarette avantaj elde etmelerini sağlamak amacındayız” ifadelerini kullandı.

İş birlikleri iki ülke ilişkilerini güçlendirecektir

Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye arasındaki doğrudan ticaret ve e-ticaret hacmini arttırmak amacıyla faaliyette bulunan Amerikan Türk Ticaret ve Sanayi Odası’nın çalışma prensipleri ve Türk iş insanlarına tanıdığı imkanların ayrıntılı olarak aktarıldığı etkinlikte, özellikle siyasi değerlendirmeler yerine iş odaklı düşünmenin önemine değinildi. Toplantıda konuşan Global Trade & Communication LLC Başkanı Kurt Gökhan Ölçer, Türkiye’de siyasi odaklı düşünmenin ilk sırada geldiğini, ABD’de ise ticaret ve iş geliştirme faaliyetlerinin daha öncelikli olduğuna dikkat çekerek, “Türkiye’de iş insanları siyasete fazla odaklanıyor. Ticaret konusunda da bu yüzden daha karamsar oluyorlar. ABD’deki iş dünyası siyasete odaklanmaz. Ülkelerine direk bir saldırı olmadığı müddetçe kazan kazan mantığında hareket ederler. Pandemi sürecinde örneğin sağlık sektörünün önemi bir kez daha anlaşılarak Türkiye’den 40 milyon dolar civarında sağlık paketi alımı gerçekleştirdik. Amerika’da her şey dinamik. İş dünyasının veri data odaklı hareket etmesi gerekmekte. Sadece Türkiye’den ABD’ye yatırım değil Türkiye’den ABD’ye yatırım konusunda da çalışmalar bizim kapsamımız arasında yer almakta. Türkiye’ye yatırım yapan Amerikalı firmalar 100 binden fazla istihdam oluşturmuş durumdalar. Aynı zamanda Seattle ve İzmir arasında kardeş şehir olmaları hususunda ikili görüşmeler yürütebiliriz” diye belirtti.

Teknoloji, internet, hazır giyim, perakende, yiyecek içecek, gayrimenkul, inşaat, lüks mobilya gibi sektörlerde yatırım imkanlarının önünün açık olduğu belirtilerek, iki ülke arasında yakın zamanda imzalanan 100 milyar dolarlık yatırım anlaşmasına katkı sağlamanın hem ABD hem Türkiye açısından ticari ve siyasi ilişkilerin güçlenmesine katkı koyacağı ifade edildi.