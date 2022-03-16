ABD’ye gıda ihracatı yüzde 65 arttı

Türkiye’den ABD’ye yapılan gıda ihracatı 2022 yılının iki aylık döneminde yüzde 65’lik artışla 147 milyon dolardan 242 milyon dolara çıktı. Bu artışı sürekli kılmak isteyen Türk gıda sektörü, ABD’de doğal ve organik ürünler sektöründeki en büyük ticaret fuarı Expo West’te 10 firmayla yerini aldı.

274 milyar dolar büyüklüğündeki doğal ve organik ürünler pazarının en büyük ticaret fuarı Natural Products Expo West, 8-12 Mart tarihlerinde ABD Anaheim, CA’daki Anaheim Kongre Merkezi’nde misafirlerini güvenli ve başarılı bir şekilde ağırladı. Bu yıl 41’incisini kutlayan etkinlik, doğal ve organik gıda, içecek, güzellik ve ev ürünleri; gıda takviyeleri gibi sektörlerde en son yenilikleri deneyimlemek isteyen 2 bin 700’den fazla katılımcı ve 57 binden ziyaretçiyi bir araya getirdi.

Albertson’s, Kroger, Aldi, 7-Eleven, Sprouts, Whole Foods Market, GNC, Costco, Cambridge Naturals, PCC Markets, Earth Fare, Natural Grocers, Healthy Edge, Medly, Jimbo’s Naturally, Natural Grocers, Fresh Thyme gibi büyük perakende zincirlerinin ve önümüzdeki dönemde süpermarket raflarında yer alacak en yeni ürünleri öğrenmek isteyen ziyaretçilerin katıldığı Expo West, yeni markalar ve ürünleri keşfetmek için de önemli fırsatlar sundu.

Fuara katılan ve piyasaya yeni giren markalar ise fuarı hem ufuk açıcı hem de doğal ve organik sektöründe kabul görmek ve desteklenmek, yeni alıcılar, distribütörler, tedarikçiler ve paketleyiciler ile tanışmak için çok önemli bir platform olarak nitelendiriyor. Geleceğin sağlıklı yaşam trendlerini temsil eden prestijli NEXTY Ödülleri’nin verildiği fuarda, dört gün süresince pek çok etkinliğe ve doğal ve organik ürünler endüstrisinde olumlu değişime yol açacak ürün inovasyonlarını inceleyen çeşitli eğitici oturumlara da yer verildi.

"Stratejiler geliştirmek gerekiyor"

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’ni temsilen fuarda inceleme ve ziyaretlerde bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Birol Celep, “Expo West’teki doğal ürün trendlerine ilişkin yapılan analizler, trendlerin bugünün sorunlarından kurtulmaktan ziyade gelecek için çözümler üretmeye doğru kaydığını ortaya koyuyor. Tüketici davranışlarının değiştiği günümüzde, doğal ürünler endüstrisi için tüketicilerin ne yöne doğru gittiğini tahmin etmek büyük önem taşıyor. Bu açıdan Türkiye olarak geleceğin trendlerini takip etmek ve tüketici davranışlarını doğru analiz ederek stratejiler geliştirmek gerekiyor" diyerek, “Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkarma hedefi ihracatçıları ABD pazarı konusunda daha da yüreklendiriyor” tespitinde bulundu. Celep, ayrıca 2022 yılının Ocak-Şubat döneminde Türkiye’den ABD’ye yapılan gıda ihracatının yüzde 65’lik artışla 147 milyon dolardan 242 milyon dolara çıktığı bilgisini paylaştı.

ABD’nin yıllık gıda ithalatının 160 milyar dolar olduğunu, Türkiye’den ABD’ye gıda ihracatının 2021 yılında yüzde 35’lik artışla 810 milyon dolardan, 1 milyar 94 milyon dolara yükseldiğini aktaran Celep, “ABD’ye gıda ihracatımızdaki artış 2022 yılında artarak sürüyor. Natural Expo West Fuarı’nda 10 Türk firmamız bu ihracatımız daha da artması için Türk gıda ürünlerini tanıttı. ABD’nin batısı hem çevreci hem de insan sağlığına değer veriyor. Satın alma yaparken sağlıklı gıdalara hakkını veriyorlar. Bu tanıtımın önümüzdeki süreçte ticari anlaşmalar doğurmasını bekliyoruz. Alım gücü yüksek pazarlara odaklanmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Pandemi gündemden düştü, dünyanın yeni gündemi enflasyon

Pandeminin tüm dünyanın gündeminden düşmekte olduğuna işaret eden Başkan Celep, dünyanın bundan sonraki öncelikli gündeminin enflasyonla mücadele olacağına temas etti. Celep, “Şu anda emtia girdi enflasyonu söz konusu. Tüketicilerin talep enflasyonu başladığında gerçek rakamlar tüm üreticileri de, ihracatçıları da Türk ekonomisini de mutlu edecektir. Tüm tarıma dayalı sektörler için bunun altını bir kere daha çizmek istiyorum” dedi.

Türk ihraç ürünlerinin ABD pazarından 2023 yılında 2 milyar dolarlık pay alması için Ege İhracatçı Birlikleri’nde 6 ihracatçı birliğinin ortak hareket ettiği TURQUALITY Projesi ve fuarlara ağırlık vereceklerini dillendiren Celep sözlerini şöyle sürdürdü:

“Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden’in başlattığı ilişkiler, ticari ilişkileri daha da güçlendirecek. İki ülke arasındaki ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkarmak için tüm şartlar müsait. Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı iş birliğinde 14-18 Mart tarihlerinde Türk ihracatçıları Washington ve New York’ta olacak. 15 Mart’ta ise ABD’den bir heyet Türkiye’de olacak.”

110 ülkeden katılım

1981 yılından bu yana düzenlenmekte olan Natural Expo West Fuarı ağırlıklı olarak ABD’nin Batı yakasındaki sağlıklı yaşam alıcılarına ve tüketicilerine hitap ederek, organik, sağlıklı gıda alanında dünya genelindeki en önemli ticari fuarlar arasında değerlendiriliyor. 274 milyar dolarlık sektördeki en büyük etkinlik olan, 2020 ve 2021 yıllarında pandemi nedeniyle düzenlenemeyen fuar, bu yıl 41’inci kez düzenlendi. Fuara dünya genelinden 110 farklı ülkeden 2 bin 800 ün üzerinde gıda imalatçısı, ithalatçısı ve distribütörü iştirakçi olarak katılım sağladı.

New Hope Network’s Nutrition Business Journal ’a göre, organik endüstri 2021’de yüzde 7,7 büyüyerek 274 milyar dolara ulaştı ve salgının tüketici davranışlarını ve doğal ve organik olarak giren yeni müşterileri kalıcı yollarla yönlendirmesi nedeniyle 2024’e kadar 300 milyar dolar, 2030’a kadar ise 400 milyar doları geçeceği tahmin ediliyor.

Natural Products Expo East 2022, 28 Eylül-1 Ekim tarihlerinde Philadelphia’daki Pennsylvania Kongre Merkezi’nde düzenlenecek. Natural Products Expo West 2023, 7-11 Mart tarihleri arasında Anaheim Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek.

Gıda ürünleri ihracatında hububat bakliyat yağlı tohumlar sektörü ilk sırada

Türk gıda ihracatçıları, 6-8 Şubat tarihlerinde Las Vegas’ta gerçekleşen Winter Fancy Food Fuarı’na da katılarak Türk gıda ürünlerini Amerikalıların beğenisine sunmuştu. 2022 yılının Ocak-Şubat döneminde Türkiye’den ABD’ye yapılan gıda ürünleri ihracatında hububat bakliyat yağlı tohumlar sektörü 113 milyon dolarlık tutarla ilk sırada yer alırken, meyve sebze mamulleri sektörü 61,5 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Zeytin ve zeytinyağı sektörü yüzde 281’lik rekor artışla ihracatını 8 milyon dolardan, 31 milyon dolara taşıdı. Kuru meyve sektörü 16 milyon dolarlık ihracat performansı gösterirken, su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü 13 milyon dolar, fındık sektörü 6 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi.