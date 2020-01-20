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ABD’nin 7.büyük fon şirketi Kanal İstanbul’a talip oldu

Türkiye’de ofis açan ABD’li fon şirketi Money Maker Management yetkilileri, Kanal İstanbul’un tüm finansmanını sağlayabileceklerini açıkladı.

ABD’nin 7.büyük fon şirketi Kanal İstanbul’a talip oldu

Türkiye’de ofis açan ABD’li fon şirketi Money Maker Management yetkilileri, Kanal İstanbul’un tüm finansmanını sağlayabileceklerini açıkladı.

20 Ocak 2020 Pazartesi 13:53
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ABD’nin 7.büyük fon şirketi Kanal İstanbul’a talip oldu

ABD’li fon şirketi Money Maker Management, Türkiye’de ofis açtı. Ülkedeki tüm mega projeler ve altyapı projeler ile ilgilendiklerini belirten şirket yetkilileri, Kanal İstanbul’a da talip olduklarını ve tüm finansmanı sağlayabilecek güçte olduklarını vurguladı.

Money Maker Management, ABD’nin 7. büyük fon şirketi olarak dünya çapında birçok projeye fonlama yapıyor. Şirket ağırlıklı olarak devlet destekli kamu projelerine finansman desteği sunuyor. Devlet garantili projelerde limit sınırı olmayan şirket, özel sektör projelerinde ise 50 milyar dolara kadar fonlama yapabiliyor.

Mega projeler iştah kabarttı

Türkiye’ye İzmir’deki uluslararası bir şirketin altyapı projesini fonlamak için geldiklerini açıklayan, CEO George Ghorayeb, gizlilik anlaşmamız nedeniyle bu firmanın adını açıklayamayacağını belirtti. Türkiye’ye geldiklerinde buradaki mega projelerden etkilendiklerini ve ofis açma kararı aldıklarını açıklayan Başkan Yardımcısı Bassam Rashkidi, Kanal İstanbul projesi ile de yakından ilgilendiklerini söyledi.

Rashkidi, “Türkiye’de devlet destekli her türlü projeye talibiz.100 milyon doların altındaki projelerle zaten ilgilenmiyoruz. Daha çok mega projeler ilgimizi çekiyor. Devlet destekli altyapı, inşaat, baraj, köprü ve otoyol projelerinin yanı sıra Kanal İstanbul da ilgi alanımızda. Sadece Kanal kısmı değil, proje ile bağlantılı köprü ve tünel gibi tüm alt yapı projelerini de fonlayabiliriz” dedi.

Dünya gazetesinin haberine göre; Rashkidi, Kanal İstanbul’un Türkiye ekonomisine büyük ivme katacak, Türkiye’yi önemli bir noktaya taşıyacak stratejik bir proje olduğunu söyledi, ÇED raporu onaylanan Kanal İstanbul’un politik ve çevresel boyutları ile ilgilenmediklerini ifade etti. Danışmanlık dahil önden hiçbir ücreti dahi almadıklarını belirten Rashkidi, ilk geri ödemeyi ise proje tamamlandıktan sonra aldıklarını vurguladı. Rashkidi, çok düşük faizlerle çalıştıklarının da altını çizdi. Şirket yetkilileri, Kanal İstanbul konusunda hükümetle görüşüp görüşmedikleri sorusunu ise şirketin gizlilik politikaları gereği açıklayamayacaklarını söyledi.

Akdeniz’de petrol ve doğalgaz arama projeleriyle ilgileniyor

Money Maker Management CEO’su George Ghorayeb, devlet garantisi aldıkları takdirde Akdeniz’de petrol ve doğalgaz arama projeleri ile yakından ilgilendiklerini belirterek, “Bu konuda dünyanın çeşitli yerlerinde projeleri fonladık. Son olarak Lübnan’da 50 milyar dolarlık petrol ve gaz arama projesini fonlamak için devletle anlaşma yaptık. O ülkede 500 milyon tonluk petrol ve doğalgaz rezervi olduğu tahmin ediliyor. Biz de bu projeyi fonladık. Lübnan devlet başkanı masadan kalkıp Türkiye’ye geldik. Türk hükümeti ile de benzer bir anlaşma yapmaya sıcak bakıyoruz. Devlet desteği olduğu sürece miktarın bizim için önemi yok.

Öte yandan mesela 1 milyar dolarlık fon sağladığımızda karşılığında petrol ve doğalgaz almak gibi bir seçenek de sunuyoruz. Türkiye dışında Katar, Dubai ve diğer başka ülkelerde de petrol arama projeleri için fonlama yapmaya talibiz. Türkiye ekonomisine yönelik değerlendirme yapan Bassam Rashkidi, “Türkiye, gelişmekte olan önemli bir pazar. Ülke son üç yıldır kötü zamandan geçti ama ekonomik göstergelere bakıldığında iyiye giden bir durum olduğunu görüyoruz. Biz de o nedenle buradayız. Türkiye’nin ekonomisinin büyümesine katkı sunmak istiyoruz” dedi. Rashkidi, kendi yatırımları sonrası diğer yabancı fon şirketlerinin ve yatırımcıların da Türkiye’ye ilgisinin artacağını söyledi.

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