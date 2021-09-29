AB’den Volkswagen’e mağdur olan tüm Avrupalı müşteriler için "tazminat" çağrısı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, otomotiv devi Volkswagen’i AB ülkelerinde yaşayan mağdur müşterilerine tazminat ödemeye çağırdı.

Alman otomobil üreticisi Volkswagen’in 2017 yılında patlak veren skandalda dizel araçlarında karbon salınımı hakkında yanıltıcı bir sistem kullandığı ve araçların göstergelerinden daha fazla çevreyi kirlettiği ortaya çıkmıştı. Dünyada "DieselGate (Volkswagen Emisyon Skandalı)" olarak anılan olayda başta ABD olmak üzere dünya genelinde birçok ülkede davalar açılmış ve Volkswagen’e farklı cezalar kesilmişti. Söz konusu skandal Avrupa Birliği (AB) tarafından tekrar gündeme getirildi. AB Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, "Volkswagen’in araçların satın alan Almanya’daki müşterilerin büyük bir kısmıyla anlaşmaya varmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Şirketi, tüm üye devletlerde halen tazminat arayan müşterilerle temasa geçmeye ve çözümler bulmaya çağırıyoruz" denildi.

Tazminat çağrısı

AB Komisyonu’nun tüketici haklarının korunmasından sorumlu üyesi Belçikalı Didier Reynders de yaptığı açıklamada, Volkswagen’in "kötü niyetle" hareket ettiğini vurguladı. Reynders, "İnanıyorum ki AB vatandaşlarını uyarmak bize düşüyor. Firma tazminat ödemeye de yanaşmak istemiyor. Oysa ki aldığı cezalar ardı ardına geliyor" şeklinde konuştu. Reynders, Volkswagen üretimi araçlar nedeniyle mağdur olan AB ülkesi vatandaşlarının söz konusu firmadan tazminat talep etmeleri ve bu tazminatların ödenmesi gerektiğini bildirdi. Volkswagen’i "Dieselgate" skandalında mağdur olan tüm AB tüketicilerine ödeme yapmaya çağıran Reynders, Alman şirketten Almanya’da olduğu gibi diğer AB ülkelerinde de kararlı bir şekilde hareket etmesini istedi.

Söz konusu skandal sonucu mağdur olan AB vatandaşlarının, araçlarının yaşı ve özelliklerine göre bin 300 ila 6 bin 300 euro arasında değişen miktarda tazminat talep edebilecekleri ve Alman otomotiv devi Volkswagen’in bu miktarları ödemesi gerektiği belirtiliyor.