AB’de doğal gaz tüketimi yüzde 20,1 azaldı

Avrupa Birliği’nde (AB), doğal gaz tüketim miktarının yüzde 20,1 oranında azaldığı belirtildi.

Avrupa Birliği ülkelerinin enerji konusunda Rusya’ya bağımlılığını azaltma çabaları sonuç vermeye başladı. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından yapılan açıklamada, AB’nin Ağustos ve Kasım ayları arasında doğal gaz tüketimini 2017 ve 2021 yılları arasındaki aynı döneme kıyasla yüzde 20,1 oranında azalttığı belirtildi.

Açıklanan verilere göre 18 AB ülkesinde gaz tüketim miktarında yüzde 15 hedefinin üzerinde bir düşüş kaydedildi. En fazla düşüş ise yüzde 52,7 ile Finlandiya’da kaydedilirken, ikinci ülke yüzde 43,2 ile Letonya, üçüncü ülke de yüzde 41,6 ile Litvanya oldu. Ancak 6 üye ülkenin yüzde 15 hedefine henüz ulaşamadığı belirtilirken, Malta’da doğal gaz kullanımının yüzde 7,1 ve Slovakya’da ise yüzde 2,6 arttığı ifade edildi.

Avrupa Birliği Konseyi, 1 Ağustos 2022-31 Mart 2023 tarihleri arasında doğal gaz talebinin son 5 yıldaki ortalama tüketime kıyasla yüzde 15 oranında gönüllü olarak azaltılmasına karar vermişti.

AB, Ukrayna’ya yönelik saldırılarından dolayı Rusya’ya yönelik kapsamlı bir yaptırım süreci başlatmış, Rus enerji kaynaklarına olan bağımlılığı azaltmak için harekete geçmişti.