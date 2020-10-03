ABD’den Vietnam’a kur soruşturması

ABD, Çin’in ardından Vietnam’a da para biriminin değerini olması gerekenden daha düşük tutup ABD ile ticarette avantaj sağlayıp sağlamadığını tespit etmek amacıyla soruşturma başlattı.

Reuters’ın aktardığına göre, ABD Ticaret Temsilciliği dün yaptığı açıklamayla soruşturmanın Başkan Donald Trump’ın talimatıyla açıldığını duyurdu.

Vietnam, ABD ile ticaretinde fazla verdiği için Beyaz Saray’ın “kur manipülatörleri izleme listesinde” yer alıyor.

Bloomberg verilerine göre, bugün bir ABD doları, 23 bin 181 Vietnam dongu ediyor. Son bir yılda kurun değerinde ciddi bir değişim olmadı.

REZERVİNİ ARTIRIYOR

Yüksek cari fazlanın yanı sıra Vietnam’da merkez bankası da aktif biçimde döviz satın alıyor. Bankanın döviz rezervi, son bir yılda 64,4 milyar dolardan 83,4 milyar dolara yükseldi.

Vietnam Merkez Bankası Başkanı Le Minh Hung, söz konusu soruşturmayla ilgili yaptığı açıklamada, “ülkesinin dış ticarette adil olmayan şekilde rekabet avantajı sağlamak için genel olarak para politikalarını, özel olarak da kurları kullanmadığını ve kullanmayacağını” söyledi.

Hung, “kur seviyesinin istikrarını korumayı ve enflasyonu kontrol altında tutmayı sürdüreceklerini” dile getirdi.

ABD’DEN VİETNAM’A KARŞI 8 AYDA 37,8 MİLYAR DOLARLIK AÇIK

ABD, Vietnam’ın en büyük ihracat pazarı ve 2020’nin ilk 8 ayında Vietnam, ABD ile ticaretinde 37,8 milyar dolar fazla verdi. Geçen sene aynı dönemde bu rakam 29,8 milyar dolardı.

2019’da Vietnam’ın ABD’ye karşı dış ticaret fazlası 55,8 milyar dolarla rekor kırmıştı. 2020’de rekor tazelenebilir.

TÜRKİYE TL’DEKİ DEĞER KAYBINA RAĞMEN AÇIK VERİYOR

Para birimi TL’nin ABD doları karşısındaki süreklileşen değer kaybıyla dünya gündeminde olan Türkiye ise, ABD’ye karşı ilk 8 ayda 1,6 milyar dolar dış ticaret açığı verdi.

Son iki yılda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezervlerinden yaklaşık 120 milyar dolar harcanmasına rağmen TL, Arjantin pesosunun ardından gelişen ülkeler arasında dolar karşısında en fazla değer kaybeden ikinci para birimi.