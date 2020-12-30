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ABD’de teşvik belirsizliği devam ediyor

BIST 100 endeksi, yüzde 1,42 artışla günü 1.459 puandan tamamladı.(A1 Capital)

Ekonomi 30.12.2020, 09:40
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ABD’de teşvik belirsizliği devam ediyor

ABD’de Teşvik Belirsizliği Devam Ediyor…

BIST 100 endeksi, yüzde 1,42 artışla günü 1.459 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 29,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,99 ve holding endeksi yüzde 1,76 değer kazandığı günde, sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,38 ile metal eşya makina, en çok kaybettiren ise yüzde 2,30 ile spor olduğu görüldü.

ABD’de ana endeksler günü düşüş ile tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,22, S&P 500 endeksi yüzde 0,21 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,38 değer kaybetti.

ABD’de Temsilciler Meclisi’nde onaylanan ekonomik destek paketinin içerisinde yer alan nakit desteğinin iki bin dolara çıkarmayı öngören yasa tasarısının Senatoya takılması, gün içerisinde ABD borsaları üzerinde baskıyı bir miktar artırdığı görülüyor.

Bugün, Yurtiçinde zayıf veri akışı takip edilirken, global piyasalarda ABD’de Mal Ticaret Dengesi, Chicago PMI ve Askıdaki Konut Satışları dataları izlenecek.

Yeni işlem gününde, global piyasalarda risk iştahında kısmi toparlanmaların devam ettiği izleniyor. Sabah saatlerinde Asya seansında ve küresel piyasalarda işlem gören endeks/endeks vadeli işlem sözleşmelerinin birçoğunda kısa vadede değer kazanımlarının devam ettiği görülüyor.



Manşette Öne Çıkanlar

·         Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Ekonomik Güven Endeksi, Aralık 2020 verilerine göre; Ekonomik güven endeksi Kasım ayında 89,5 iken, Aralık ayında %3,5 oranında azalarak 86,4 değerine geriledi.

·         Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından, kasım ayına ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporu yayımlandı. Kasım’da bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 6 trilyon 122 milyar 563 düzeyinde gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2019 sonuna göre 1 trilyon 631 milyar 745 milyon lira artış kaydetti. Kasımda kredilerin takibe dönüşüm oranı da yüzde 3,97 olarak kayıtlara geçti. Bankacılık sektörün net karı 57 milyar 305 milyon lira oldu.

·         Volkswagen, Ekim 2019 tarihinde Manisa'da kurduğu şirketi tasfiye etme kararı aldığı açıklandı. Tasfiye ilanı Manisa Sicil Gazetesi'nde yayımlandı. Şirket daha önce pandemi koşullarıyla aralarında Manisa yatırımının da olduğu yatırımlarını askıya almış, sonrasında Slovakya'da 500 milyon euroluk ilave yatırım yapılacağını belirtmişti. (Kaynak: Bloomberght)

·         ABD Merkez Bankası (Fed), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerini hafifletmek amacıyla uygulamaya koyduğu küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik kredi programının süresini 8 Ocak 2021'e uzattığı açıklandı. (Kaynak: Anadolu Ajansı)

·         İngiltere ile Türkiye arasında serbest ticaret anlaşması dün, imzalandı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve İngiltere Ticaret Bakanı Liz Truss'ın çevrimiçi katılımıyla imzalanan anlaşma 1 Ocak 2021'de yürürlüğe gireceği paylaşıldı. Anlaşmanın tarım ve sanayi sektörlerini kapsadığını ve hizmet sektörünü kapsaması için de çalışmaların devam ettiğini belirten Pekcan anlaşmayla 2,4 milyar dolarlık kaybın önüne geçileceğini ifade etti. (Kaynak: Bloomberght)

·         Çin'den sipariş edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ilk partisini taşıyan uçak, Türkiye'ye geldiği paylaşıldı. (Kaynak: Anadolu Ajansı)

·         Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre işten çıkarma yasağı 17 Ocak 2021 tarihinden itibaren iki ay uzatıldığı açıklandı.

·         Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla yapılandırmada başvuru ve ilk taksit süresi 1 ay uzatıldığı paylaşıldı. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın son verilerine göre 17 Kasım'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren kanun kapsamında 28 Aralık itibariyle 6 milyon 575 bin mükellef başvuru yaptığı açıklandı. (Kaynak: Bloomberght)

·         Avrupa Birliği (AB) ile Birleşik Krallık arasında Brexit sonrası dönemde ticari ilişkileri belirleyecek ticaret anlaşması bugün imzalanacağı haberi basında yer aldı.

·         Avrupa Birliği ve Çin liderleri 2013 yılından bu yana devam eden müzakerelerden sonra yatırım anlaşmasına varıldığını duyurmak için bugün video konferans aracılığı ile bir araya gelecekleri haberi basında yer aldı. (Kaynak: Bloomberg News)

·         Haftanın üçüncü işlem gününde, global piyasalarda işlem gören endekslerde risk iştahının seyrine bağlı olarak Borsa İstanbul’un bugün yatay açılış yapmasını öngörüyoruz. (Açılış beklentisinde uygulanan metodolojide: 0-2,0 puan aralığı yatay, 2,0-4,0 puan aralığı hafif alıcılı, 4,0 puan üstü pozitif, 0--2,0 puan aralığı yatay, -2,0--4,0 puan hafif satıcılı ve -4,0 puan üstü negatif olarak değerlendirilmektedir)

Yükselen

%

Düşen

%

Hacim

mn TL

BİST 100 Etki

+/-

INTEM

10,00

ISATR

-10,00

GUBRF

2.853

EREGL

5,33

ALCAR

10,00

SNPAM

-9,73

THYAO

1.515

BIMAS

3,17

SILVR

10,00

DMSAS

-7,65

GARAN

1.422

SAHOL

2,43

CLEBI

9,99

EMKEL

-7,23

KRDMD

1.191

GUBRF

2,00

YAPRK

9,99

CRFSA

-6,69

KARTN

1.041

KCHOL

1,47

BERA

9,99

ECZYT

-5,71

KOZAL

1.040

TCELL

-0,34

OSMEN

9,99

FORMT

-5,58

SISE

973

ASELS

-0,27

BOSSA

9,98

TIRE

-5,52

PETKM

926

TKFEN

-0,22

SNKRN

9,97

LINK

-5,16

OTKAR

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VESTL

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VKING

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