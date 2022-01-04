ABD’de rekor sayıda çalışan Kasım’da işinden ayrıldı

ABD’de kendi isteğiyle işten ayrılanların sayısı, Kasım 2021’de 4.5 milyona ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD Çalışma Bakanlığı, Kasım 2021 dönemine ait JOLTS Açık İş Sayısı verilerini açıkladı. Gönüllü olarak işi bırakanların sayısı, Kasım ayında 370 bin kişi artarak 4.5 milyona yükseldi ve tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. İşten ayrılmaların çoğu konaklama, yemek hizmetleri, sağlık ve sosyal yardım, ulaşım ve depolamada yaşandı. ABD’de Eylül 2021’de 4.4 milyon ile rekor sayıda çalışan işinden ayrılmıştı. İşi bırakma oranı ise Kasım’da yüzde 3’e yükseldi.

Ülkedeki açık iş sayısı da Kasım’da bir önceki aya kıyasla 529 bin azalarak 10 milyon 562 bine düştü. Bu dönemde açık iş sayısının 11 milyon 75 bin olması öngörülüyordu. Açık iş sayısının en çok azalış gösterdiği sektörler ise konaklama ve gıda hizmetleri, inşaat, dayanıksız mal üretimi oldu.

Kasım’da işe alım sayısı ise 191 bin artarak 6 milyon 697 bine yükseldi.