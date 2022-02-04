ABD’de ocak ayında tarım dışı istihdam beklentileri aştı

ABD’de ocak ayındaki tarım dışı istihdamda 150 bin artış beklentisi aşılarak 467 bin olarak gerçekleşti.

ABD’de Covid-19’un Omicron mutasyonunun hızla yayılmasına rağmen ocak ayındaki tarım dışı istihdam beklentileri aştı. ABD Çalışma Bakanlığına bağlı İşçi İstatistikleri Bürosu verilerine göre, ocak ayında 150 bin artış beklentisi olan tarım dışı istihdamda beklenti 467 bin olarak gerçekleşti. Verilere göre, ABD’deki işsizlik oranı ise yüzde 3,9’dan yüzde 4’e yükseldi.

Yeme-içme sektöründe 100 binden fazla yeni istihdam eklenirken, lojistik ve iş hizmetlerinde istihdam arttı.

Omicron nedeniyle uzaktan çalışan kişilerin sayısı yüzde 15,4’e yükselirken, 5 haftadan daha az süredir işsiz olan kişi sayısı da arttı.