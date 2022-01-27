ABD’de 2021 Vergi Sezonu Başladı! Amazon veya Online Satışlarda da Vergi Vermelisiniz!

Türkiye’den binlerce farklı ölçekte satıcı ABD’ye Amazon, Shopify, Etsy gibi platformalarda satış yapıyorlar. Bu girişimcilerin birçoğunun Amerika’da herhangi bir şirketi yok. Ancak buna rağmen hem federal hem de eyalet düzeyinde vergi yükümlülükleri var.

ABD’de şirket kuruluşu ve ABD pazarına giriş gibi konularda danışmanlık yapan Amerika merkezli danışmanlık kuruluşu, Akdeniz Amerikan Ticaret Odası yöneticisi Aleks Çelik, konuyla ilgili “ABD’ye herhangi bir ürün satan girişimcilerin vergi yükümlülükleri söz konusu. Hem federal hem de eyalet bazında bu vergilerin ödenmesi lazım. Eğer ödenmezse bir süre sonra bu girişimciler hem ciddi vergi cezaları ile karşı karşıya kalabilir hem de online platformlarda hesapları kapanabilir.” diyor.

Online Mağazanız Kapanabilir

Aleks Çelik, satış yapılan online mağazaların uluslararası satıcıları belirli koşullarda yönlendirebildiğini kaydediyor. Örneğin belirli hacmin üzerinde satış hacmini geçen eski satıcılara Amazon vergisel olarak kendi tedarikçisi gibi davranarak form sağlayabiliyor. Ancak biz yine de girişimcilere ABD'de şirket kurmalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü günün sonunda her zaman vergi sorumluluğu ana satıcıdır.

Ayrıca online satıcılar birden fazla platformda satış yapıyorlar. Ayrıca Amazon, Etsy gibi mağazalar ABD’de ki regulasyonlarını çok sert uygulayabiliyor. Vergi sorunu nedeniyle başka firma kurarak satış yapmayan çalışan girişimciler isimleri sistemde kayıtlı olduğu için sorun yaşamaya devam ediyor.

En Sağlam Yöntem ABD’de Şirket Kurmak

Aleks Çelik “Geçtiğimiz yıllarda Amazon SSN numarası olmayan firma ve girişimcilerden ITIN numarası istemişti. Bu ITIN numarasını saglayamayan firmalar Amazon hesaplarını kaybettiler ya da geri almakta oldukça zoırlandılar. Bu nedenle bizim tavsiyemiz firmalara Amerika’da şirket kurmaları oluyor. Bu sayede hem şirket olarak hem de kişisel olarak herhangi bir riskle karşılaşmadan faaliyet gösterebiliyor. Bazen mükellefler ben geçmiş yıllarda vergimi ödemedim. Şimdi ödemek istesem başım derde girer diye endişe edebilyorlar. Ancak vergi mükellefleri ben şu kadar satış yaptım ama vergimi ödemedim diye beyan ettiklerinde sembolik düzeyde bir ceza ile vergilerini ödeyip riskli duruma düşmekten kurtuluyorlar”

ABD’de 2021 federal vergi dönemi başladı o nedenle firmaların vergi beyanlarını yapmaları için en ideal dönemlerden birini yaşıyoruz.

ABD’de şirket kuruluşu veya vergi konularında hizmet almak isteyen firmalar Akdeniz Amerikan Ticaret Odası (MATCH) ile tesama geçebilirler.