ABD yaptırımları doları nasıl etkiledi?

ABD Ankara’nın 2019 yılında satın aldığı Rus yapımı S-400 hava savunma sistemi nedeniyle Türkiye’nin savunma sanayisini hedef alan ve uzun süredir beklenen yaptırımlarını dün akşam açıkladı.

Yaptırımlara göre SSB’nin ABD’li finans kuruluşlarından aldığı krediler sınırlanacak, Demir ve üç SSB yetkilisine vize sınırlaması getirilecek ve mal varlıkları dondurulacak.

İlk defa bir NATO ülkesine karşı uygulanan CAATSA yaptırımlarının Avrupa savunma tedarik zincirinde içinde bulunan Türk savunma şirketlerine ne etkisi olacağı ise henüz bilinmiyor.

German Marshall Fund’ın Ankara ofisi direktörü Özgür Ünlühisarcıklı, “Türk savunma sektörü bir süre baskı altında kalacaktır… İkincil yaptırımlar türü bir etki olsa da olmasa da yaptırımların üçüncü ülkelere ilişkileri yavaşlatıcı etkisi olacaktır” dedi.

Ancak Ünlühisarcıklı yaptırımların Türk ekonomisi geneline etkisinin sınırlı olacağın, uzun süredir beklenen yaptırımların yarattığı “belirsizliğin ortadan kalkmasının son derece olumlu” olduğunu ifade etti.

ABD’nin Türkiye’ye yönelik bir çok yaptırım arasından kuvvetli olanları mı daha zayıf olanları mı seçeceği belirsizdi. Bu endişe ile dolar/TL geçen hafta 8’in üzerine çıkmıştı. ABD’nin açıkladığı yaptırımların Türkiye’nin makro dengesine belirgin bir etkisinin olmayacağının anlaşılmasıyla dolar/TL dün 7.8275’e kadar geriledi.