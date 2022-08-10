ABD Temmuz enflasyonu 8,5 oldu

Son dakika haberine göre, Temmuz ayına ilişkin ABD enflasyonu açıklandı. Veriye göre, tüketici fiyatları bir yıl öncesine göre yüzde 8.5 arttı. Çekirdek enflasyon yüzde 5,9 arttı.

Haziran ayında ABD’nin enflasyonu yüzde 9,1 seviyesinde gerçekleşerek 41 yılın zirvesini yenilemişti.

ABD’de tüketici fiyatları bir önceki aya göre ise artış göstermedi.

ALTIN, DOLAR VE BİTCOİN’İN TEPKİSİ

Verinin açıklanmasından önce 17,91 dolar civarında seyreden ons altın fiyatı verinin açıklanmasının ardından 18,05 dolara yükseldi.

Euro/dolar paritesi ise verinin açıklanmasından önce 1,025 civarında seyrederken verinin açıklanmasının ardından 1,035’e yükseldi. Dolar/TL ise 17,95 seviyelerinden 17,92 seviyelerine geriledi.

Enflasyonun açıklanmasından önce 23 bin 100 dolar seviyesinde bulunan Bitcoin ise verinin açıklanmasının ardından 23 bin 940 dolar seviyesine çıktı.