ABD tarım dışı istihdam verisi öncesi ABD borsalarında sert düşüş

Türkiye’de Enflasyonun Ağustos Ayında Beklentinin Altında Arttı…

Tüketici fiyatları Ağustos'ta aylık bazda yüzde 0.86 ve yıllık bazda yüzde 11.77 arttı. Piyasa beklentisi aylık bazda yüzde 1,0 yıllık bazda ise yüzde 11,91 artış göstermesi yönündeydi.



TCMB: İktisadi Faaliyet Mayıstan Bu Yana Hız Kazandı...

*Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), iletişim stratejisinin bir parçası olarak bir süredir yürüttüğü yatırımcı toplantıları çerçevesinde, 200'ün üzerinde yerli ve yabancı yatırımcılara "Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası" konulu bir sunum gerçekleştirdi. Sunumda, İkinci çeyrekte salgın nedeniyle hızla gerileyen iktisadi faaliyetin, mayıs ayından bu yana güç kazandığı belirtildi.



ABD Borsalarında Sert Düşüş…

hafta başından bu yana yükseliş rallisi içerisinde olan ABD borsaları geçtiğimiz işlem gününde sert düştü. S&P 500 endeksi(spot) yüzde 3,46 kayıpla 3.456,79 puana ve Nasdaq endeksi(spot) yüzde 4,96 azalışla 11.458,10 puana düştü. Dow Jones endeksi, 800 puanın üzerinde düşüş gösterdi ve yüzde 2,78 azalışla 28.292 puana geriledi. Endekslerdeki sert düşüşte, teknoloji hisselerindeki satışlar etkili oldu.



ABD’de Tarım Dışı İstihdamın 1,400 milyon Artması Bekleniyor…

ABD’de bugün açıklanacak olan ağustos ayı Tarım Dışı İstihdamın 1,400milyon artış göstermesi bekleniyor. Bir önceki ay 1,763milyon artış göstermişti. İşsizlik Oranının %10,2 oranından %9,8 seviyesine gerilemesi beklenirken, Ortalama saatlik kazançların yıllık bazda %4,5 artış kaydetmesi öngörülmekte.



Günün Ajandası

09:00 Almanya Fabrika Siparişleri (Aylık) (Tem) Beklenti: 5,0% Önceki: 27,9%

11:30 İngiltere İnşaat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Ağu) Beklenti: 58,5 Önceki:58,1

15:30 ABD Ortalama Saatlik Kazançlar (Aylık) (Ağu) Önceki: 0,2%

15:30 ABD Ortalama Saatlik Gelirler (Önceki Yıla Göre) (Yıllık) (Ağu) Beklenti: 4,5% Önceki:4,8%

15:30 ABD Tarım Dışı İstihdam (Ağu) Beklenti:1.400K Önceki:1.763K

15:30 ABD İşsizlik Oranı (Ağu) Beklenti: 9,8% Önceki: 10,2%

15:30 Kanada İstihdam Değişikliği (Ağu) Beklenti: 275,0K Önceki: 418,5K

15:30 Kanada İşsizlik Oranı (Ağu) Beklenti: 10,1% Önceki:10,9%

17:00 Kanada Ivey PMI (Ağu) Beklenti: 57,5 Önceki:68,5

20:00 ABD Baker Hughes Sondaj Kuyusu Sayısı Önceki: 180