ABD tarafındaki gelişmeler yakından takip ediliyor

Piyasa Gündemi

Georgia eyaletinde gerçekleşen senato seçimlerini Demokratlar kazanırken, hem Senato hem de Temsilciler Meclisi’nde çoğunluk Demokratların eline geçti. Bu sonucun ekonomik yansımaları yakından izlenecektir. ABD’de Trump destekçilerinin dün Kongre’yi basmasının ardından tansiyonun artış kaydettiği görüldü. Vaka sayılarında devam eden artış ve sıkılaşan tedbirler ekonomik toparlanma ve piyasalar üzerinde aşağı yönlü risk oluşturmaya devam ediyor.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler

• 13:00 Euro Bölgesi – TÜFE Önem: Yüksek

• 18:00 ABD – ISM Hizmet PMI Önem: Yüksek

BIST-100 Güne Başlangıç

Aşı cephesindeki gelişmeler, ABD – Çin gerilimi, salgın kaynaklı endişeler ve Georgia’daki senato seçimi gibi yoğun gündem altında küresel hisse piyasalarındaki dalgalı fiyatlama dün de devam etti. Türk Lirası’ndaki değer kazanımlarından destek bulan BIST-100 günü %1,06’lık yükselişle 1.505,42 puandan tamamladı. ABD borsaları günün ilerleyen bölümünde etkili olan alımlarla günü karışık kapanışlarla tamamlarken, ABD vadelileri bu sabah hafif alıcılı bir seyir izliyor. Asya piyasalarında genel olarak yeşil bir renk hâkim. Avrupa borsalarının güne hafif alıcılı açılışlarla başlamaları bekleniyor. Endeks kapanışında 7,29 – 7,30 aralığında bulunan Dolar/TL, bu sabah 08:40 itibariyle 7,30’lu seviyelerden işlem görmekte. BIST- 100 Endeksi’nin güne alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.

BIST-100 Strateji

BIST 100 dün bir kez daha hem gün içi hem de kapanış bazlı zirvesini yeniledi. Önceki günün aksine endekste açılıştan sonra gün içi volatilite oldukça sınırlı kaldı. Yurtdışı piyasalardaki olumlu görünüm ve kurlarda yaşanan geri çekilmeler endeksteki yukarı yönlü hareketi destekler nitelikte. Endekste kısa vadede 1.470 ara destek noktası iken orta vadede son yükselen trendin bulunduğu 1.450 civarı güçlü destek konumunda. Önceki günlerde de bahsettiğimiz üzere bu bölgeye kadar olacak geri çekilmeler sınırlı düzeltmeler olarak izlenebilir. 1.500 üzerindeki kapanışların devam etmesi durumunda son yükselen kanalın üst bandının bulunduğu 1.600 civarı gündeme gelebilir.