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ABD siyasatindeki gelişmeler ve salgın kaynaklı endişeler baskı oluşturdu

Demokratlar, ABD Başkanı Trump'a karşı azil maddesini içeren tasarıyı Temsilciler Meclisi’nde sunarken, ABD siyasetindeki gelişmeler yakından izlenecektir.(Gedik Yatırım)

Ekonomi 12.01.2021, 09:58
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ABD siyasatindeki gelişmeler ve salgın kaynaklı endişeler baskı oluşturdu

Piyasa Gündemi

Demokratlar, ABD Başkanı Trump'a karşı azil maddesini içeren tasarıyı Temsilciler Meclisi’nde sunarken, ABD siyasetindeki gelişmeler yakından izlenecektir. Aşılama çalışmaları devam etmesine karşın artan vaka sayıları ve tedbirlerdeki sıkılaşmasının ekonomik toparlanma üzerinde oluşturacağı baskı önemli risk unsurları olarak gündemdeki yerini koruyor. Ayrıca ABD ve Çin’in karşılıklı hamleleri iki ülke arasındaki gerilimin devam ettiğine işaret ediyor. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler  
     
•    18:00 ABD – İş İmkanları ve Personel Değişimi Önem: Yüksek

BIST-100 Güne Başlangıç

ABD iç siyasetindeki gelişmeler, ABD – Çin arasında devam eden gerilim ve salgın kaynaklı endişelere bağlı olarak küresel hisse piyasalarında haftanın ilk işlem gününde satıcılı bir fiyatlama etkili oldu. Gün içerisinde dalgalı bir seyrin izlendiği BIST-100 Endeksi kapanışına doğru bankalar öncülüğündeki satışlarla günü %0,29’luk düşüşle 1.536,19 puandan tamamladı. ABD borsaları günü düşüşlerle tamamlarken, ABD vadelileri bu sabah yatay bir seyir izliyor. Asya piyasalarında karışık bir görünüm hâkim. Avrupa borsalarının güne hafif alıcılı açılışlarla başlamaları bekleniyor. Endeks kapanışında 7,49 – 7,51 aralığında bulunan Dolar/TL, bu sabah 08:40 itibariyle 7,47’li seviyelerden işlem görmekte. BIST- 100 Endeksi’nin güne yataya yakın bir açılışla başlamasını bekliyoruz.

BIST-100 Strateji

Dün gün içinde bir kez daha zirve yenileyen endekste öğleden sonra gelen satışlarla kapanış önceki günün 4 puan altında gerçekleşti. Yurtdışı piyasalardaki karasız görünüm ve TL’deki değer kaybının endeksteki yukarı yönlü hareketi sınırladığı görülüyor. Bununla birlikte endeks için henüz geri dönüş konusunda net bir tablo ortaya çıkmış değil. Önceki günlerde de bahsettiğimiz üzere önemli bir destek kırılımı görmediğimiz sürece geri çekilmelere temkinli yaklaşmaya devam edeceğiz. Bu çerçevede kısa vade için 1.500-1.510 aralığı, biraz daha orta vade içinse son iki aylık dönemde oluşan yükselen trendin bulunduğu  1.480 civarını referans noktası olarak izleyeceğiz. Yukarıda ise dün görülen tarihi zirve aşılacak olur ise yükseliş hareketi yeniden ivme kazanabilir.  

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