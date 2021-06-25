ABD Merkez Bankası yetkilileri faiz ve varlık alımında ayrıştı

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) karar alıcılarından, enflasyon ve faiz konusunda farklı yönde açıklamalar geliyor. Bazı üyeler enflasyon, faiz ve varlık alım programı konusunda ‘şahin’ tonda konuşurken, Fed Başkanı dahil bazı üyeler ise ‘güvercin’ tonda mesajlar vermeye devam ediyor.

Fed’in geçtiğimiz hafta yaptığı toplantıda enflasyon tahminlerini yükseltmesinin ardından faiz konusunda farklı görüşler ortaya çıkmaya başladı.

Farklı yönde gelen açıklamalar, piyasalarda ve döviz kurlarında da dalgalanmaya neden oluyor.

BAŞKANDAN MÜDAHALE

Fed faiz artırımına gitmese de komite üyeleri “noktasal grafik” aracılığıyla, 2023’ün sonuna kadar en az iki faiz artışı beklediklerinin sinyalini verdi. Nisan toplantısında 4 üye faiz artırımı yönünde tahmin yaparken bu sayı Haziran ayında 13’e yükseldi.

Komite üyelerinin 2022 ve 2023 için yaptıkları tahminlerde faiz artırımı sinyali vermesinin ardından Fed Başkanı Powell, konuya müdahale ederek bunun bir komite kararı anlamına gelmediğini söyledi.

“Faiz artırımı ekonominin güçlü olduğu anlamına gelecek. Faiz artırımından sonra da politika oldukça destekleyici olmaya devam edecek” diyen Powell, “Eğer enflasyon beklentileri çok yukarı giderse politikada ayarlama yapmaya hazırız” ifadelerini kullandı.

“BEKLEYECEĞİZ”

Powell dün yaptığı konuşmada ise “Enflasyonda meydana gelebilecek olası bir artıştan endişe ettiğimiz için faiz oranlarını önleyici bir adım olarak artırmayacağız. Gerçek enflasyon ve diğer dengesizliklerin kanıtlarını görene kadar bekleyeceğiz” mesajını verdi.

FARKLI GÖRÜŞLER VAR

Yüksek enflasyon, işsizlik ve büyüme verileri nedeniyle Fed içerisinde faiz artırımı konusunda farklı görüşler mevcut.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, merkez bankasının önümüzdeki birkaç ay içinde varlık alımlarını yavaşlatmaya karar verebileceğini ve faiz oranlarının daha erken yükseltilmesinden yana olduğunu söyledi.

Corona virüsü pandemisi nedeniyle yaşanan ekonomik sorunların ardından gelen toparlanmanın beklenenden daha hızlı oluğunu söyleyen Bostic, 2022’de faiz artırımı öngördü. Bostic, 2022 ve 2023 yılları için üç faiz artırımı olması gerektiğini söyledi.

Atlanta Fed Başkanı Robert Kaplan da 2022’de faiz artırımı öngörenler arasında. Enflasyonun yüzde 2 hedefini aşması ve işsizlikteki azalmaya işaret eden Kaplan, 2022’de faiz artışı tahmin ettiğini söyledi. 2023 tahminini ise detaylandırmayı reddetti.

AKSİ YÖNDE GÖRÜŞ DE MEVCUT

Faiz artırımı ve varlık alımı programını azaltmayı tartışmak için henüz erken olduğunu düşünen Fed üyeleri de bulunuyor.

New York Fed Başkanı John Williams, tahvil alım programını azaltma ve faiz oranlarını artırma tartışmasının hâlâ çok uzakta olduğunu söyledi. New York Fed Başkanı John Williams enflasyon konusunda riskleri kabul ettiğini ancak faiz artırma tartışmasının hâlâ çok uzakta olduğunu ekledi.

“SENEYE TARTIŞALIM”

Williams’ın Cleveland ve San Francisco’daki meslektaşları da önceki gün benzer yorumlarda bulundu. Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, sanal bir etkinliğin ardından gazetecilere verdiği demeçte, bu dönemde ekonomide ilerleme kaydedildiğini belirtti. Mester, işgücüne katılım konusunda ise daha fazla ilerleme görmek istediğini sözlerine ekledi. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly ise daralma koşullarının bu yılın sonunda veya gelecek yılın başında tartışılabileceğini belirtti.

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, enflasyonist baskının azalacağı yönünde öngörü bildirdi. Barkin, iş gücüne katılım konusunda iyimser açıklamalarda bulunurken yüksek enflasyonun ise geçici olduğunu belirtti.

HAZİNE BAKANINDAN DÜŞÜK ENFLASYON TAHMİNİ

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen de yüksek enflasyonun gerilemesi gerektiğini ifade etti. Yellen dün yaptığı açıklamada, arz darboğazları ortadan kalktıkça enflasyonun yıl sonuna kadar mevcut yüksek seviyesinden gerilemesi gerektiğini söyledi.

Yellen, enflasyon oranı konusunda kendisine sorulan soruya ise, “enflasyonun bu yılın sonunda veya 2022’nin başında yüzde 2’ye yakın olacağını düşündüğünü” söyledi.

TL’YE ETKİSİ NE OLACAK?

ABD’de Merkez Bankası’nın olası bir faiz artırımı ve varlık alım programını azaltması, Türkiye gibi gelişen ülkelerin para birimleri için risk oluşturuyor Doların faizinin artması, yatırımcının halihazırda uluslararası para birimleri karşısında kırılgan olan Türk Lirası’ndan daha da uzaklaşması anlamına gelebilir.

Faiz artışı ve varlık alım programının azaltılması tartışmaları da TL gibi gelişen ülke para birimleri ile piyasalarda dalgalanmalara neden oluyor.

Fed’in geçtiğimiz hafta yaptığı toplantıda faiz artırılmamasına rağmen bu yönde sinyallerin verilmesinin ardından dolar/TL 8,50’dan 8,60 seviyelerine yükselmiştiç Türk Lirası dolar karşısında tarihin en düşük seviyelerine yakın seyrediyor.

Kaynak: Sözcü