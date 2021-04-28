ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini ve tahvil alım programında değişikliğe gitmedi

ABD ekonomisinin güçlenmeye devam ettiğini teyit eden Fed iyileşmeye olan desteği azaltmaya ilişkin hiçbir sinyal vermedi.

Yapılan yazılı açıklamada “İyileşme ve aşılama kampanyaları ve güçlü politika desteği devam ederken, ekonomik faliyet ve istihdama ilişkin göstergeler de güçlendi” ifadeleri yer aldı.

Açıklamanın devamında ise şu ifadeler kullanıldı:

“Ancak iyileşmenin izleyeceği patika hala büyük ölçüde virüsün seyri ve aşılamada görülecek iyileşmelere bağlı olmaya devam edecek.”

Fed’in virüse ilişkin ifadelerinde mart toplantısı sonrası yapılan açıklamaya göre hafif bir yumuşama olduğu görüldü. Marttaki açıklamada “sağlık krizinin ekonomik görünüme kaydadeğer riskler yarattığı” söylenmişti.

Fed aralıktan bu yana pandemi nedeniyle devreye soktuğu acil durum desteklerinin geri çekilmesi için hangi koşulların oluşması gerektiğine dair söylemlerinde değişikliğe gitmedi: “Aylık tahvil alımlarında enflasyon ve istihdam hedeflerine doğru kayda değer oranda bir ilerleme olmadan azaltma olmayacak.”

Tam istihdam hedefine yaklaşılması için ABD’de hala 8 milyondan fazla istihdam yaratılması gerekiyor. Yüzde 2 enflasyon hedefi ise Powell’in daha önceki açıklamalarında da ifade ettiği gibi bir süre aşılmasına izin verilebilecek bir seviye.

Fed ancak enflasyon hedefinin uzun bir süre üzerinde devreye girerse alımları azaltıp faizi tekrar yükseltmeye başlayabilir. Ancak Fed bugünkü açıklamasında da bunun için acelesi olmadığının sinyalini yineledi.

ABD’de iki hafta önce açıklanan mart ayı yıllık enflasyonu beklenti yüzde 2,5’in de üzerine çıkarak yüzde 2,6 olmuştu. Aylık enflasyon ise 0,5 beklentiye karşılık yüzde 0,6 olarak açıklanmıştı. Mart yıllık enflasyonu Ağustos 2018’den bu yana en yüksek düzeye yükselmişti. Şubat ayında ise ABD'de tüketici fiyatlarında yıllık artış yüzde 1,7 olarak gerçekleşmişti. Ancak Fed 2020 baz etkisinin de bu enflasyonda etkili olduğu ve kalıcı bir enflasyon artışı olmadığı görüşünü destekleyen söylemler kullanıyor.