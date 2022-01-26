Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bu tam anlamıyla basiretsizliktir. Siz kar yağdıktan sonra tedbir alamazsınız. Kış mevsimine girerken tüm tedbirlerinizi almalısınız. Ne yazık ki daha önceki yürüyen uygulamaları bile devam ettiremeyen bir yönetimin elinde şuanda İ
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu kar yağışını bir bereket olarak görüyorum. Asla bir felaket olarak telakki etmiyorum. Kar yağışını engellemek elimizde değil, ama gerekli tedbirleri almak elimizde. Burada idareyi elinde tutan kimse gerekli tedbirleri almak
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit tuttu.
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit tuttu.
Ekonomi 26.01.2022, 22:07
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit tuttu.