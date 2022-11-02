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ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 75 baz puan artırdı. Fed aldığı bu kararla faizi 14 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 3,75-4,00 aralığına çıkardı.
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 75 baz puan artırdı. Fed aldığı bu kararla faizi 14 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 3,75-4,00 aralığına çıkardı.
Ekonomi 02.11.2022, 21:08
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 75 baz puan artırdı. Fed aldığı bu kararla faizi 14 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 3,75-4,00 aralığına çıkardı.