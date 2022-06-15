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ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 75 baz puan artırdı. Bu kararla Fed faizleri yüzde 1,50-1,75 aralığına yükseltti. Fed, faiz artıracağının sinyalini de verirken 28 yılın en yüksek faiz artışını gerçekleştirdi.

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 75 baz puan artırdı. Bu kararla Fed faizleri yüzde 1,50-1,75 aralığına yükseltti. Fed, faiz artıracağının sinyalini de verirken 28 yılın en yüksek faiz artışını gerçekleştirdi.

Ekonomi 15.06.2022, 21:10
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 75 baz puan artırdı. Bu kararla Fed faizleri yüzde 1,50-1,75 aralığına yükseltti. Fed, faiz artıracağının sinyalini de verirken 28 yılın en yüksek faiz artışını gerçekleştirdi.

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 75 baz puan artırdı. Bu kararla Fed faizleri yüzde 1,50-1,75 aralığına yükseltti. Fed, faiz artıracağının sinyalini de verirken 28 yılın en yüksek faiz artışını gerçekleştirdi.

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