ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 75 baz puan artırdı. Bu kararla Fed faizleri yüzde 1,50-1,75 aralığına yükseltti. Fed, faiz artıracağının sinyalini de verirken 28 yılın en yüksek faiz artışını gerçekleştirdi.