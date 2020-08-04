ABD'li dev, Türkiye'deki hissesini devretti





11 Şubat’ta DÜNYA Gazetesi’nin duyurduğu haberde ABD’li devin yüzde 49 ortak olduğu Dubai Starr Sigorta’daki hisselerini Oman Insurance’a satacağını sizlerle paylaşmıştık. O işlem tamamlandı ve böylece Oman Insurance Türk şirketinin yüzde 100 sahibi oldu.

1919’da Çin'de kuruldu

İstanbul merkezli şirketin yüzde 49 ortağı olan Starr International Company ise sektörün en önemli isimlerinden olan Cornelius Vander Starr tarafından 1919 yılında Çin’de kuruldu. ABD’li Cornelius Vander Starr, dünyanın en önemli sigorta şirketlerinden biri olan toplam varlıkları 491 milyar dolara ulaşan American International Group (AIG) kurucusu olarak biliniyor.

4.9 milyar dolar serveti var

Dubai Starr Sigorta’yı satın alan Oman Insurance Company ise Birleşik Arap Emirlikleri merkezi bir sigorta şirketi. 1975’te kurulan Oman Insurance Company’nin ana hissedarı ise BAE’nin önde gelen bankalarından Mashreq Bank. Hem Oman Insurance Company’nin hem de Mashreq Bank’ın Yönetim Kurulu Başkanı ve patronu Abdul Aziz Abdullah Al Ghurair. 4.9 milyar dolar serveti bulunan Al-Ghurair, Forbes’a göre Birleşik Arap Emirlikleri’nin en zengin ikinci işadamı. Al Ghurair, Dubai Emiri Al Maktoum’a en yakın işadamlarından biri olarak tanınıyor.