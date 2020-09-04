banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Anne kokusu bebeklerin korkmasını engelliyor
Anne kokusu bebeklerin korkmasını engelliyor
Miniatürk Parkı’ndaki stant alanları kiraya verilecek
Miniatürk Parkı’ndaki stant alanları kiraya verilecek
Liseye yerleşemeyen öğrencilere yeni hak tanınacak
Liseye yerleşemeyen öğrencilere yeni hak tanınacak
ALTIN VE DÖVİZDE SON DURUM NE?
ALTIN VE DÖVİZDE SON DURUM NE?

ABD İSTİHDAM RAKAMLARI BEKLENİYOR

ÜNLÜ & Co'mment: “ABD istihdam rakamları bekleniyor” dedi.

Ekonomi 04.09.2020, 11:43
2
ABD İSTİHDAM RAKAMLARI BEKLENİYOR

ABD Ağustos ayı istihdam rakamları bugün TSİ 15.30’da açıklanacak. Geride bıraktığımız ayda tarım dışı istihdamın 1,4 milyon kişi artış gösterdiği tahmin edilirken işsizlik oranının ise %10,2’den %9,8’e gerilemesi bekleniyor. Saatlik kazançlarda ise yıllık bazda %4,5 büyüme öngörülüyor. Ancak önceki aya kıyasla daralma anlamına gelen bu rakam Fed’in ortalama enflasyon stratejisine geçmesini haklı çıkarır nitelikte. Hafta içinde açıklanan ADP özel sektör istihdam rakamının 1 milyona yaklaşan beklentilere karşın sadece 428 bin kişi artış göstermesi ve ISM hizmet endeksinde istihdam alt kaleminin 42,1'den 47,9'a yükselmiş olmasına karşın daralma bölgesinde kalmaya devam etmesi ise bugünkü verinin gücüne ilişkin soru işaretleri yaratıyor.

BEKLENTİLERİMİZ

Borsa İstanbul’da zayıflık sürüyor. Son dönemde 200 günlük hareketli ortalamasının altına inen ve bu seviyenin üzerine doğru yaptığı denemelerden sonuç alamayan BIST-100 endeksi zayıf performansını devam ettiriyor. Yurtdışı piyasalarda iyimserliğin ön planda olduğu dönemlerde yükselişe ayak uydurmakta zorlanan endeksin küresel olarak zayıflığın arttığı dönemlerde daha fazla baskı hissetmesi şaşırtıcı olmayacaktır. Kaldı ki 200 günlük ortalamanın ardından dün 100 günlük ortalamanın da aşağı yönlü kırılması negatif görünümü teyit eder nitelikte. Günlük bazda bakıldığında ise 1060 puan seviyesini ilk önemli destek olarak görüyoruz. Bu seviyenin altında bir kapanış gelecek hafta için olumsuz bir sinyal verecektir.

 

Kaynak: Matriks

Teknik Analizde Öne Çıkanlar

Hisse

RSI

Momentum

MACD

PSAR

AEFES

AL

AL

AL

AL

BAGFS

AL

AL

AL

AL

GUBRF

AL

AL

AL

AL

GSDHO

AL

AL

AL

AL

EUR/USD istihdam rakamları öncesinde 1,18’in üzerinde tutunuyor. 1,20 seviyesini aşamamasının ardından belirgin şekilde baskı altında kalan EUR/USD’de teknik göstergeler zayıflık sinyalleri vermeye devam ediyor. Buna karşın geri çekilmelerin 1,1730’un üzerinde karşılanıyor olması şimdilik riskleri limitler nitelikte. Bugün ECB yetkililerinden Lane’in yapacağı açıklamada da paritede hareketliliği artırabilir. Hatırlanacağı gibi hafta içinde konuşan Lane’in paritenin bulunduğu seviyenin kendileri için önemli olduğunu belirterek Merkez Bankası’nın güçlü EUR’ya sıcak bakmadığını göstermesi paritenin değer kaybetmesinde önemli rol oynamıştı. Bugün ayrıca ABD istihdam rakamlarının ortaya koyacağı tablonun da paritenin haftayı nasıl kapatacağında belirleyici olacağını düşünüyoruz. Özellikle öncü göstergelere paralel olarak verilerin beklentileri karşılayamaması durumunda EUR/USD üzerindeki baskının kısmen azaldığını görebiliriz.  

USD/TL’de yukarı yönlü riskler artıyor. Uzun bir süre 7,30-7,40 bandında hareket eden USD/TL’nin bu bandı kıracağı yöne doğru hareket alanının genişleyebileceğine dikkat çekmiştik. 7,40 seviyesinin kırılmasının ardından kurdaki hareket beklentilerimize paralel olarak güç kazanmış durumda. Dün 7,45 seviyesinin üzerini gören kur yeni güne ise bu seviyenin hemen altında işlem görerek başlıyor. Önümüzdeki süre zarfında TCMB’nin fonlama maliyetini daha çok TL’nin performansına bakarak belirleyeceğini tahmin ediyoruz. Öte yandan dün açıklanan enflasyon rakamlarına göre Ağustos ayında TÜFE %1 olan beklentinin altına %0,86 oranında artış gösterdi. Böylece önemli bir değişim göstermeyen 12 aylık TÜFE %11,76’dan %11,77’ye yükseldi.

Kaynak: Matriks

Ons altında kırılganlık devam ediyor. Hafta başında ISM imalat endeksinin beklentilerden daha güçlü bir tablo ortaya koymasının yanında dün açıklanan haftalık işsizlik maaşı başvurularının 1 milyon sınırının altında kalması altın fiyatları üzerindeki baskının artmasına neden olurken fiyatlar son bir haftanın en düşük seviyelerini test etti. Alçalan tepeler yaparak hareket etmesine paralel olarak ons altında teknik görünümün aşağı yönlü sinyaller vermeye devam ettiğini düşünüyoruz. 1930 doların altını riskli bölge olarak kabul ederken özellikle 1900 doların altındaki rakamların ise net bir kırılmaya işaret edebileceğini düşünüyoruz.
Yorumlar (0)
banner378
26°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 04 Eylül 2020
İmsak 04:58
Güneş 06:27
Öğle 13:08
İkindi 16:46
Akşam 19:39
Yatsı 21:03
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25