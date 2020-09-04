ABD İSTİHDAM RAKAMLARI BEKLENİYOR
ÜNLÜ & Co'mment: “ABD istihdam rakamları bekleniyor” dedi.
|
ABD Ağustos ayı istihdam rakamları bugün TSİ 15.30’da açıklanacak. Geride bıraktığımız ayda tarım dışı istihdamın 1,4 milyon kişi artış gösterdiği tahmin edilirken işsizlik oranının ise %10,2’den %9,8’e gerilemesi bekleniyor. Saatlik kazançlarda ise yıllık bazda %4,5 büyüme öngörülüyor. Ancak önceki aya kıyasla daralma anlamına gelen bu rakam Fed’in ortalama enflasyon stratejisine geçmesini haklı çıkarır nitelikte. Hafta içinde açıklanan ADP özel sektör istihdam rakamının 1 milyona yaklaşan beklentilere karşın sadece 428 bin kişi artış göstermesi ve ISM hizmet endeksinde istihdam alt kaleminin 42,1'den 47,9'a yükselmiş olmasına karşın daralma bölgesinde kalmaya devam etmesi ise bugünkü verinin gücüne ilişkin soru işaretleri yaratıyor.
BEKLENTİLERİMİZ
Borsa İstanbul’da zayıflık sürüyor. Son dönemde 200 günlük hareketli ortalamasının altına inen ve bu seviyenin üzerine doğru yaptığı denemelerden sonuç alamayan BIST-100 endeksi zayıf performansını devam ettiriyor. Yurtdışı piyasalarda iyimserliğin ön planda olduğu dönemlerde yükselişe ayak uydurmakta zorlanan endeksin küresel olarak zayıflığın arttığı dönemlerde daha fazla baskı hissetmesi şaşırtıcı olmayacaktır. Kaldı ki 200 günlük ortalamanın ardından dün 100 günlük ortalamanın da aşağı yönlü kırılması negatif görünümü teyit eder nitelikte. Günlük bazda bakıldığında ise 1060 puan seviyesini ilk önemli destek olarak görüyoruz. Bu seviyenin altında bir kapanış gelecek hafta için olumsuz bir sinyal verecektir.
Kaynak: Matriks
EUR/USD istihdam rakamları öncesinde 1,18’in üzerinde tutunuyor. 1,20 seviyesini aşamamasının ardından belirgin şekilde baskı altında kalan EUR/USD’de teknik göstergeler zayıflık sinyalleri vermeye devam ediyor. Buna karşın geri çekilmelerin 1,1730’un üzerinde karşılanıyor olması şimdilik riskleri limitler nitelikte. Bugün ECB yetkililerinden Lane’in yapacağı açıklamada da paritede hareketliliği artırabilir. Hatırlanacağı gibi hafta içinde konuşan Lane’in paritenin bulunduğu seviyenin kendileri için önemli olduğunu belirterek Merkez Bankası’nın güçlü EUR’ya sıcak bakmadığını göstermesi paritenin değer kaybetmesinde önemli rol oynamıştı. Bugün ayrıca ABD istihdam rakamlarının ortaya koyacağı tablonun da paritenin haftayı nasıl kapatacağında belirleyici olacağını düşünüyoruz. Özellikle öncü göstergelere paralel olarak verilerin beklentileri karşılayamaması durumunda EUR/USD üzerindeki baskının kısmen azaldığını görebiliriz.
USD/TL’de yukarı yönlü riskler artıyor. Uzun bir süre 7,30-7,40 bandında hareket eden USD/TL’nin bu bandı kıracağı yöne doğru hareket alanının genişleyebileceğine dikkat çekmiştik. 7,40 seviyesinin kırılmasının ardından kurdaki hareket beklentilerimize paralel olarak güç kazanmış durumda. Dün 7,45 seviyesinin üzerini gören kur yeni güne ise bu seviyenin hemen altında işlem görerek başlıyor. Önümüzdeki süre zarfında TCMB’nin fonlama maliyetini daha çok TL’nin performansına bakarak belirleyeceğini tahmin ediyoruz. Öte yandan dün açıklanan enflasyon rakamlarına göre Ağustos ayında TÜFE %1 olan beklentinin altına %0,86 oranında artış gösterdi. Böylece önemli bir değişim göstermeyen 12 aylık TÜFE %11,76’dan %11,77’ye yükseldi.
Kaynak: Matriks
Ons altında kırılganlık devam ediyor. Hafta başında ISM imalat endeksinin beklentilerden daha güçlü bir tablo ortaya koymasının yanında dün açıklanan haftalık işsizlik maaşı başvurularının 1 milyon sınırının altında kalması altın fiyatları üzerindeki baskının artmasına neden olurken fiyatlar son bir haftanın en düşük seviyelerini test etti. Alçalan tepeler yaparak hareket etmesine paralel olarak ons altında teknik görünümün aşağı yönlü sinyaller vermeye devam ettiğini düşünüyoruz. 1930 doların altını riskli bölge olarak kabul ederken özellikle 1900 doların altındaki rakamların ise net bir kırılmaya işaret edebileceğini düşünüyoruz.
|İmsak
|04:58
|Güneş
|06:27
|Öğle
|13:08
|İkindi
|16:46
|Akşam
|19:39
|Yatsı
|21:03
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25