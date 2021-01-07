ABD: İstihdam piyasası Covid vakaları ve kapanmalardan olumsuz etkileniyor

Her ne kadar genel korelasyonları zayıf olsa da, negatif gerçekleşen ADP, Aralık NFP verisine ilişkin beklentileri düşürmüştür. ADP, özel sektörün Aralık ayında 123K iş pozisyonu eksilttiğini gösterdi. Bölgesel kapanmalar ve yüksek seyreden Covid vakalarının yarattığı iş ortamı belirsizliği bunun ana faktörleri olarak öne çıkıyor. Bu kapsamda, Bloomberg’e tahmin gönderen ekonomistlerin medyan tahminleri NFP için +62K, işsizlik oranı için %6,8 ve ücret artışları için aylık ve yıllık bazda sırasıyla %0,2 ve %4,5 şeklindedir.

Aralık ayında, muhtemelen California’daki kapanma ve artan Covid vakalarının etkisiyle işverenler, işe alımları durdurdular. İşsizlik başvuruları, Aralık ayında önceki ayın ortalaması 740K’dan 837K seviyesine gelmiş durumda. Kasım ayında NFP’deki artış 245K seviyesindeydi. Aralık verisinde, beklenti zayıf artış şeklinde olsa da negatif gerçekleşme olasılığı yüksek görünüyor.

Fed politikaları açısından öngörülebilir sürede otomatik pilot devrede olacağından dolayı, data açıklamalarının şu aşamada tek başına önemi olmayacaktır. Zaten, istihdam değişimi açısından biraz pandeminin kötü dönemlerini hatırlatan değişimler görmemiz olasıdır. Aşılama gerçekleşse bile, firmaların istihdam yatırımı yapacak seviyeye gelmeleri zaman alacak. Mali teşviklerde KOBİ’lerin desteklenmesi gerekliliği zaten bu nedenle önemli. İşsiz kalan Amerikalıların büyük bölümü maaş çeklerini kullanmaya devam edeceklerdir. Bunların ise ekonomide para döngüsü yaratmaktan ziyade, kötü günlere karşı önlem olarak tasarrufa gitmesi çok daha olası. Parasal teşvik ve mali teşviklerin enflasyon yaratması aşamasından uzakta olmamız sebebiyle, tahvil faizleri ve başa baş enflasyon seviyelerinde son dönemde gerçekleşen yükseliş durabilir veya biraz aşağıya gelebilir. Özellikle getirilerdeki hareket, Fed’in ucu açık tahvil alımları nedeniyle ya da ilerleyen aylarda üstü kapalı bir getiri eğrisi kontrolü ile normalize edilecektir.