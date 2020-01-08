ABD - İran gerilimi petrol ve altını yükseltti

İran'ın ABD'nin Irak'taki hava üslerini vurmasının ardından petrol yaklaşık yüzde 4 yükseldi. ABD tipi ham petrol (WTI) vadelileri yüzde 4,4 kadar yükseldi. Brent tipi ham petrolün vadelileri 70 doların üzerine çıkarak yüzde 3,59 kadar arttı.

Kazançlarının bir kısmını veren Brent tipi petrolün varil fiyatı TSİ 06:35'te 69,38 dolar seviyesinden işlem görüyor. Piyasalarda güvenli limanlara duyulan talebin artmasıyla Japon yeni ve altın yükseldi.

Amerikan dolarının Japon yeni'ne karşı yüzde 0,28 değer kaybettiği görüldü.

ABD devlet tahvillerinin ve açılan Asya piyasalarındaki hisse senetlerinin ise düştüğü görüldü. Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 2,2; Avustralya hisseleri ise yüzde 1 düştü.

Amerikan hisse senetlerinin vadelilerinin de düştüğü gözlendi.

ING'nin Asya Pasifik bölgesi şef ekonomisti olan Rob Carnell, bunun basit bir riskten kaçış olduğu yorumunda bulundu.

Altının ons fiyatı spot piyasada yüzde 1,80% yükselerek 1.602 dolara kadar çıktı.