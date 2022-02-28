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11 yaşındaki kızını Ukrayna’da bırakıp Türkiye’ye dönen baba: “Kızımdan haber alamıyorum, devletimizden yardım istiyorum”
Rusya, Batılı ülkelerin hava sahasını Rus uçaklarına kapatmasına karşılık 36 ülkeye uçuşları sınırlandırdığını duyurdu.
Sancaktepe TEM Otoyolu’nda metal ve sac yüklü tır devrildi. Sürücünün yaralandığı kazada metal ve sac parçaları yola saçıldı. Yaralanan tır sürücüsü hastaneye kaldırılırken TEM Otoyolu Ankara istikameti trafiğe kapandı.
ABD Hazine Bakanlığı, Rusya Merkez Bankası ile yapılan işlemlere yasak getirdi
ABD Hazine Bakanlığı, Rusya Merkez Bankası'na ek yaptırımlar açıkladı. Yaptırımlar ile ABD'lilerin Rusya Merkez Bankası, Varlık Fonu, Maliye Bakanlığı ile işlem yapmaları yasaklandı.
Ekonomi 28.02.2022, 16:07
Rusya Merkez Bankası ile enerji ticareti işlemlerinin yapılabilmesi için haziran ortasına kadar süre tanındı.
İngiltere de bugün vatandaşlarının Rusya Merkez Bankası ile işlem yapmasını yasaklayacağını duyurmuştu.