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ABD Enflasyon verisi sonrası piyasalar hareketlendi!
Piyasaların merakla beklediği ABD enflasyon verisi açıklandı. Peki piyasalarda ne tür bir tepki görüldü? Haftanın kalanında İngiltere enflasyon rakamları, Avrupa Merkez Bankası ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararları piyasalar için önemli başlıklar arasında.
Ekonomi 12.04.2022, 15:52 12.04.2022, 16:00
İŞTE DOLAR VE ALTINDA SON DURUM
Kritik veri öncesi 1.955 dolar bandında hareket eden ons altın 1.968 dolar seviyesine, buradan esen rüzgarla gram altın fiyatı 922 TL'den 928 TL'ye yükseldi. 14,68 TL bandında seyreden dolar/TL ise yatay negatif seyir izledi.