ABD enflasyon 40 yılın zirvesinde

ABD'de mart ayı enflasyon verileri açıklandı. Buna göre mart ayında yıllık enflasyon yüzde 8.5 ile Aralık 1981'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Beklenti enflasyonun yüzde 8.4 olarak açıklanmasıydı. Şubatta ise yıllık enflasyon yüzde 7.9 olmuştu.

ABD İşgücü İstatistikleri Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre martta aylık olarak tüketici fiyatları yüzde 1.2 yükseldi.

Açıklamada akaryakıt fiyatlarının mart ayında yüzde 18.3 yükseldiğini ve enflasyonun yarısının bu artıştan kaynaklandığı belirtildi. Akaryakıt fiyatlarındaki yıllık artış ise yüzde 48'i buldu.

Gıda endeksi ise aylık yüzde 1, yıllık ise yüzde 8.8 yükseldi. Mart ayında çekirdek enflasyon ise aylık yüzde 0.3, yıllık ise yüzde 6.5 oldu. Çekirdek enflasyon piyasa beklentilerine paralel geldi. (haberturk)