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ABD ekonomisi resesyona girdi!

Piyasaların merakla beklediği ABD verisi açıklandı. AB ekonomisi üst üste 2 çeyrekte de daralarak resesyona girdi. Bugün açıklanan verilere göre; ABD ekonomisi ikinci çeyrekte 0,9 daraldı.

Ekonomi 28.07.2022, 15:42
ABD ekonomisi resesyona girdi!

Son dakika haberine göre; AB ekonomisi üst üste 2 çeyrekte de daralarak resesyona girdi. Bugün açıklanan verilere göre; ABD ekonomisi ikinci çeyrekte 0,9 daraldı.

RESESYON NEDİR?

Resesyon, kelime anlamı olarak durgunluk olarak tanımlanıyor. Bir ekonominin iki çeyrek yani 6 aylık dönem boyunca daralma göstermesine teknik resesyon deniyor.

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