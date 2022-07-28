Son Dakika
ABD ekonomisi resesyona girdi!
Piyasaların merakla beklediği ABD verisi açıklandı. AB ekonomisi üst üste 2 çeyrekte de daralarak resesyona girdi. Bugün açıklanan verilere göre; ABD ekonomisi ikinci çeyrekte 0,9 daraldı.
Ekonomi 28.07.2022, 15:42
Son dakika haberine göre; AB ekonomisi üst üste 2 çeyrekte de daralarak resesyona girdi. Bugün açıklanan verilere göre; ABD ekonomisi ikinci çeyrekte 0,9 daraldı.
RESESYON NEDİR?
Resesyon, kelime anlamı olarak durgunluk olarak tanımlanıyor. Bir ekonominin iki çeyrek yani 6 aylık dönem boyunca daralma göstermesine teknik resesyon deniyor.