ABD ekonomisi resesyona girdi!

Son dakika haberine göre; AB ekonomisi üst üste 2 çeyrekte de daralarak resesyona girdi. Bugün açıklanan verilere göre; ABD ekonomisi ikinci çeyrekte 0,9 daraldı.

RESESYON NEDİR?



Resesyon, kelime anlamı olarak durgunluk olarak tanımlanıyor. Bir ekonominin iki çeyrek yani 6 aylık dönem boyunca daralma göstermesine teknik resesyon deniyor.