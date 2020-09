ABD'de yeni teşvik paketi

*Yeşil ok olumluyu kırmızı ok olumsuzu göstermektedir.



ABD'de yeni teşvik paketinin gündeme gelmesiyle piyasalardaki stresin azaldığını izliyoruz. He ne kadar paketin onaylanıp onaylanmayacağına yönelik belirsizlik olsa da piyasa bu gelişmeyi toparlanma için bir fırsat olarak görebilir. Nitekim dün hafif artıda kapatan ABD borsaları bu sabah da vadelilerde yükseliş eğilimlerini koruyorlar. Dolar ise sakin bir görüntü çiziyor. Yurtdışı piyasalarda en azından stresin azaldığına işaret eden fiyatlamalar gözlenirken, yurtiçinde piyasalar dün TCMB'nin politika faizinde yaptığı 200 baz puanlık faiz artırımını fiyatlamaya devam edebilir. Bu kapsamda, endeksin güne alıcılı bir görüntüyle başlamasını ve gün içerisinde de yükseliş eğiliminde olmasını bekliyoruz.









MAKROEKONOMİ





ABD'de Demokratların 2,4 trilyon dolarlık yeni bir teşvik paketi hazırlığında olduğuna ilişkin haber akışı, ülkede konut satışlarının beklentilerden güçlü gelmesi ve teknoloji hisselerindeki toparlanma ile ABD borsaları dün artıda kapandı. Ek mali teşvik beklentileri ile bugün Asya borsaları da benzer olumlu görünümü sürdürüyor.



Bugün ABD tarafında, TSİ 15.30'da ağustos ayı dayanıklı tüketim malları siparişleri verisi açıklanacak ve New York Fed Başkanı John Williams'ın konuşması takip edilecek. Avrupa tarafında ise, TSİ 09.45'te ECB Üyeleri Francois Villeroy de Galhau ve Pablo Hernandez de Cos'un konuşmaları izlenecek.



Yurt içi tarafta ise, TSİ 11'de ağustos ayı yabancı turist sayısı verisi izlenecek. Temmuz ayında yabancı ziyaretçi sayısı yıllık %85,9 azalırken, aylık %334 artışla toparlanmanın sürdüğüne işaret etmişti. Salgının etkisiyle ilk 7 ayda ziyaretçi sayısı 5,4 milyon kişi olurken, geçen sene aynı dönemde bu 24,7 milyon kişiye denk geliyordu. Kültür ve Turizm Bakanı, hava trafiğinde olumsuz bir hareketlenme olmazsa, yıl sonunda 15 milyon turist sayısının yakalanabileceğini belirtmiş, turizm gelirinin bu sene 11 milyar USD'yi geçebileceğini de vurgulamıştı. Azalan turist sayısı cari işlemler dengesine net hizmetler kanalıyla baskı yapmakta. Temmuz ayında ılımlı artan turist sayısı sayesinde net hizmet geliri salgın sonrası ilk kez pozitif gelmişti. Yurt içinde turizm hareketliliğini görmek açısından takip ettiğimiz DHMİ yolcu istatistiklerine göre ağustos ayında iç hat yolcu sayısı aylık %25 artarken geçen yılın aynı ayına göre %37,5 azaldı, dış hat yolcu sayısı ise aylık %136 artarak 3,8 milyon kişiye çıkarken, geçen senenin aynı ayına göre %73 düşük kalmıştı. Bu açıdan ağustos ayı net hizmet gelirlerinde bir kıpırdanma olacaktır fakat turizm gelirleri cari dengeye baskı yapmaya ağustos ayında da devam edecektir.



Merkez Bankası, politika faizi olan 1 hafta vadeli repo faizini, ağırlıklı sabit tutulması beklentisine karşılık, 2 yıl aradan sonra ilk kez artırıma giderek 200 baz puan artırımla %10,25 seviyesine yükseltti. Son dönemde Merkez Bankası'nın politika faizinden fonlamayıp geleneksel yöntemle, geç likidite penceresinden ve koridorun üst bandından fonlamayı tercih etmesi nedeniyle bazı piyasa katılımcılarınca, koridorda ve GLP faizinde ayarlama yaparak para politikasına esneklik sağlayabileceğine dair beklentiler mevcuttu. Buna karşın Merkez Bankası, politika faizinde direkt artırıma giderek bir nevi sadeleşme sürecinin devamına işaret etti. Bundan sonraki süreçte Merkez Bankası'nın miktar ihalesi yoluyla politika faizinden fonlama yapıp yapmayacağı ve bugün itibarıyla likidite kompozisyonunu nasıl şekillendireceği yakından izlenecektir.



Dikkat Çeken Noktalar:

Enflasyon üzerinde etkili olan salgına bağlı arz yönlü unsurların, normalleşme sürecinde kademeli olarak ortadan kalkacağının ve talep yönlü dezenflasyonist etkilerin daha belirgin hale geleceğinin öngörüldüğü ancak güçlü kredi ivmesiyle ekonomide sağlanan hızlı toparlanma ve finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler neticesinde enflasyonun öngörülenden daha yüksek bir seyir izlediği vurgulandı.

İktisadi faaliyette kademeli normalleşme adımları ve güçlü kredi ivmesinin desteğiyle üçüncü çeyrekte belirgin bir toparlanma gözlendiği belirtilmekte. (Dün açıklanan eylül ayı güven endeksleri de bu görünümü desteklemekte.)

Bir önceki PPK karar metninde bireysel kredilerdeki güçlü seyre atıf yapılmıştı, dünkü metinde ticari kredilerde gözlenen normalleşme eğiliminin bireysel kredilerde de başladığı ifade edilmiş.

Normalleşmeyle birlikte mal ihracatında görülen toparlanma ve emtia fiyatlarının görece düşük seviyelerinin önümüzdeki dönemde cari işlemler dengesini desteklemesi beklenmekte. Turizmde kısmi bir iyileşme belirtilse de önceki PPK karar metnine göre ifadelerde bir değişim gözlenmemekte.

Bir önceki PPK toplantısı olan 20 Ağustos'tan bu yana ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %9,44 seviyesinden %10,69 seviyesine gelmiş durumda. TCMB, politika faizinden miktar ihalesi yoluyla fonlamaya 6 Ağustos'tan bu yana ara verirken, bunun yerine geleneksel repo ihalesi açmakta. Son dönemde geleneksel repo ihalesiyle gerçekleştirdiği fonlamanın maliyeti ise GLP kanalındaki maliyetin üzerinde gerçekleşmekte. TCMB'nin faiz artırımı ardından likidite kompozisyonunu nasıl şekillendireceği ve 6 Ağustos'tan bu yana ara verdiği politika faizi üzerinden gerçekleştirilen miktar ihalesi yoluyla fonlamaya geri dönüp dönmeyeceği izlenecek.



Normalleşme adımları çerçevesinde tedbirlerin gevşetilmesi sonrası anket göstergelerinde görülen hızlı artış, eylül ayında yerini ılımlı bir görünüme bırakmakta. Eylül ayında mevsimsel etkilerden arındırılmış hizmet sektörü, reel kesim ve tüketici güven endeksi yükselirken, inşaat ve perakende sektöründe gerileme görülmekte. TCMB tarafından ağustos ayından beri atılan likidite sıkılaştırıcı adımların dün politika faizi artırımı ile güçlendirilmesi ve salgının gidişatı son çeyrekte güven endekslerinin seyrinde belirleyici olacak.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış reel kesim güven endeksi eylülde %0,48 artarak 105,7 seviyesine çıktı ve iyimserlik eşik noktasının üzerinde kaldı. Reel kesim güven endeksindeki olumlu seyir artan faiz oranlarına rağmen gelecek hafta açıklanacak imalat PMI verilerine olumlu yansıyarak yine genişleme bölgesinde geleceğini düşündürmekte.

Pandeminin en belirgin hissedildiği nisan ayında 61,9 seviyesini gören arındırılmış verilerle kapasite kullanım oranı üst üste 5 ay artarak 74,3 seviyesine gelerek salgın öncesi seviyelere yakınsamakta.

Beklentilerden ziyade mevcut duruma ilişkin endekslerde daha olumlu bir görünüm gözlenmekte. Bu durum da ekonomik toparlanmanın 3. çeyrekte güven endekslerine yansıdığını göstermekte.

TCMB'nin sıkılaştırıcı adımlarını en hızlı inşaat sektörü güven endeksinde gördük. Geçen ayda gerileyen endeks bu ayda %2,1 düşmekte.

Hizmet tarafında aylık %6,4 artış var fakat salgının gidişatı ve aşıya ilişkin gelişmeler önümüzdeki dönemde hizmet sektöründe belirleyici olacak.

Dün Fed üyelerinin konuşmaları takip edildi.

St Louis Fed Başkanı Bullard, Fed'in benimsediği yeni stratejinin enflasyonun yükselmesine yardımcı olacağını ve önümüzdeki sene %2'ye yükselebileceğini belirtti. St. Louis Fed Başkanı Barkin ise Bullard'a benzer şekilde enflasyonunun %2 hedefinden uzak olmadığını ve yakın gelecekte enflasyonun yükselecek olmasından endişeli olmadığını vurguladı. Boston Fed Başkanı da mali teşviklerin gerekli olduğunu ve düşük gelirli ve küçük işletmelere yönelik olması gerektiğini belirtti ve Bullard ile Barkin'in aksine enflasyon hedefine ulaşmak için daha uzun yolları olduğunu belirtti.

Chicago Fed Başkanı Evans ise daha çok mali teşvik gerekliliğine vurgu yaptı. Fed Başkanı Powell'da Senato'daki Bankacılık Komitesi'nde yaptığı konuşmada bir kez daha mali teşvik gerekliliğine vurgu yaptı ve olmadığı takdirde mortgage kredilerinde temerrütlerin artabileceğini belirtti.



ŞİRKET HABERLERİ



İş Bankası (ISCTR, Nötr): Banka tarafından 1 milyar Türk Lirası nominal değerli 207 gün vadeli finansman bonosu ihracının halka arz yoluyla gerçekleştirilmesi için çalışmalara başlanmıştır. Halka arz edilecek finansman bonosuna fazla talep gelmesi durumunda toplam halka arz miktarı 1,5 milyar Türk Lirası nominal değere kadar artırılabilecektir. Banka tarafından söz konusu ihraçla ilgili olarak SPK'ya gerekli başvuru yapılmıştır.



Migros (MGROS, Nötr): Kazakistan'da faaliyet göstermekte olan bağlı ortaklığı Ramstore Kazakhstan LLC 1.Yarı yıl 2020 dönemi itibarıyla Şirketin konsolide satışlarının yaklaşık %0,8'ini oluşturmaktadır. Bağlı ortaklık, Kazakistan'da, alışveriş merkezi işletmeciliği ve ayrıca perakende operasyonları ekseninde iki alanda faaliyet göstermektedir. Şirketin büyüme hedefleri ve faaliyet gösterdiği pazarlarda odaklanma stratejisi doğrultusunda, Ramstore Kazakistan'ın perakende operasyonlarına yönelik yeniden değerlendirme yapılmıştır. Bu kapsamda, Kazakistan'da faaliyet gösteren 1 mağazanın devri ve 6 mağazanın kira kontratlarının devri ile bu mağazaların ekipman ve stoklarının satışı konusunda görüşmelere başlanmıştır. Söz konusu mağazalarımızın olası devir işlemleri, ilgili ülkedeki Rekabet Kurulu'nun onayına tabidir. Ramstore Kazakistan bu ülkedeki yatırımların değerlemesinin büyük bölümünü oluşturan Ramstore All In-Samal Alışveriş Merkezi ile faaliyetlerini sürdürecektir.



Odaş Elektrik (ODAS, Nötr): İştiraki Çan Kömür ve İnşaat A.Ş.'nin paylarının halka arz çalışmaları ve aracılık hizmeti kapsamında 2 aracı kurum yetkilendirilmiştir.



Sasa Polyester (SASA, Nötr): Yatırım bedeli yaklaşık 935mn USD ve 1,5mn ton/yıl üretim kapasitesine sahip, Adana SASA tesislerinde gerçekleştirilecek PTA Üretim Tesisi Yatırımı kapsamında; şirket ile Wood Amec Foster Wheeler Iberica S.L.U. arasında PTA Prosesi Yardımcı İşletmeler ve Altyapı Dizayn Çalışmaları ve Müşavirlik Hizmetleri anlaşması, CTCI Corporation-Taiwan arasında ise Mühendislik Hizmetleri anlaşması imzalanmıştır.



Tat Gıda (TATGD, Sınırlı Pozitif): Şirketin makarna ve unlu mamuller iş kolundaki faaliyetlerin durdurulmasını takiben, İzmir ili Bornova ilçesinde bulunan makarna işkoluna ait gayrimenkulün uygun koşulların oluşması halinde satışı için çalışmalara başlanmıştır.



Türk Hava Yolları (THYAO, Nötr): Koronavirüs salgını nedeniyle Irak ile karşılıklı olarak bir süredir gerçekleştirilemeyen uçuşların yarından itibaren yeniden başlayacağı belirtildi. Reuters'ın THY yetkilisinden aldığı bilgiye göre, sivil havacılık otoritesinden gerekli onayları alan THY Bağdat'a haftada dört, Erbil'e ise üç gün olmak üzere Irak'a haftada yedi gün uçuş gerçekleştirecek. Irak'a uçuşlar koronavirüs salgını nedeniyle önce 1 Eylül'e kadar askıya alınmış, daha sonra bu sürenin 1 Ekim'e kadar uzatıldığı duyurulmuştu. (Kaynak: Reuters)



Turkcell (TCELL, Sınırlı Pozitif): Şirket Yönetim Kurulu brüt 0,3689190 TL (net 0,3135812 TL) nakit kar payına tekabül eden, kar payı dağıtım önerisini Şirket Olağan Genel Kurul'una sunmaya karar vermiştir. Teklif edilen kar payı dağıtım tarihi 30.11.2020'dir. Dünkü kapanışa göre temettü verimliliği %2,4'dür.



SEKTÖR HABERLERİ



Demir Çelik: Worldsteel'in 64 ülkenin verisine dayanan dünya ham çelik üretimi, ağustos ayında bir önceki yıla göre %0,6 artarak 156,2mn ton oldu. (Bu ayın rakamlarının çoğu tahmindir ve gelecek ayın üretim güncellemesiyle revize edilebilir.) Çin, Ağustos 2020'de Ağustos 2019'a göre %8,4 artışla 94,8mn ton ham çelik üretti. Hindistan, Ağustos 2020'de Ağustos 2019'a göre %4,4 düşüşle 8,5mn, Japonya ise Ağustos 2020'de geçen yılın aynı dönemine göre %20,6 düşüşle 6,4mn ton ham çelik üretti. Güney Kore'nin Ağustos 2020 çelik üretimi, %1,8 düşüşle 5,8mn ton oldu. Almanya, Ağustos 2020'de Ağustos 2019'a göre %13,4 düşüşle 2,8mn ton ham çelik üretti. İtalya, Ağustos 2020'de Ağustos 2019'a göre %9,7 artışla 0,9mn ton ham çelik üretirken Amerika Birleşik Devletleri, Ağustos 2020'de, Ağustos 2019'a göre %24,4 düşüşle 5,6mn ton ham çelik üretti. Ağustos 2020'de Türkiye'nin ham çelik üretimi ise Ağustos 2019'a göre %22,9 artışla 3,2mn ton oldu.



FAİZ PİYASALARI



Perşembe günü ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %10,65 seviyesinden %10,69 seviyesine yükseldi. Perşembe günü TCMB 10 milyar TL tutarında geleneksel repo ihalesi açarak piyasayı %11,59'dan fonladı. Ayrıca perşembe günü TCMB GLP kanalıyla %11,25'ten 40,8 milyar TL fonlama yaptı. Merkez Bankası piyasayı toplamda ise 280,4 milyar TL ile 205 milyar TL'si (10 milyar TL 3 aylık,%6,75 + 195 milyar TL 1 aylık,%10,94) repo ihalelerinden karşılanacak şekilde fonladı. Geri kalan tutarın, 5,4 milyar TL'si BİST'te %9,75'ten, 19,3 milyar TL'si BAPP'ta %9,75'ten ve diğer geri kalan 10 milyar TL TCMB bünyesinde %9,75'ten kullandırıldı.



ABD 10 yıllık hazine tahvillerinin faizi dün güne %0,67 seviyelerinden başlarken, gün içerisinde %0,66-%0,68 bandında hareketin ardından, %0,67 seviyesinden günü kapattı.



Yurt içi tahvil piyasasında, TCMB'nin dün sürpriz bir şekilde politika faizinde 200 baz puan artırıma gitmesinin ardından verim eğrisi genelinde faizlerde düşüşler gözlendi. Bu kapsamda, kısa vadeli tarafta faizlerde 40 baz puana varan düşüşler gözlenirken, orta ve uzun vadeli tarafta ise faizlerde 80 baz puana varan düşüşler görüldü.

GÜNLÜK ÖZET PİYASA VERİLERİ