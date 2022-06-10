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ABD'de kritik enflasyon verisi açıklandı: 40 yılın zirvesi

ABD'de enflasyon mayıs ayında yıllık bazda yüzde 8,6'ya yükselerek yeniden 40 yılın zirvesine yerleşti.

Ekonomi 10.06.2022, 15:37 10.06.2022, 15:43
ABD'de kritik enflasyon verisi açıklandı: 40 yılın zirvesi

ABD'de tüketici fiyatları yukarı yönlü hareketini sürdürerek, analistlerinin tahminlerinden de yukarı geldi.

ABD Çalışma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Mayıs ayında tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 1,0 arttı. Piyasa beklentisi artışın yüzde 0,7 olacağı yönündeydi.

Tüketici fiyatlarında yıllık bazda artış yüzde 8,6 olarak gerçekleşti. Analistler yıllık artışın yüzde 8,3 olacağı tahmininde bulunmuşlardı.

Çekirdek fiyat olarak kabul edilen gıda ve enerji hariç tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,6, yıllık yüzde 6,0 arttı. Analistlerin beklentisi aynı sırayla yüzde 0,5 ve yüzde 5,9 artış olacağı yönündeydi.

Ülkede enerji fiyatları aylık yüzde 3,9, yıllık yüzde 34,6 artış gösterirken, gıda fiyatlarında aylık yüzde 1,2, yıllık yüzde 10,1 artış yaşandı.

Ortalama haftalık kazançlar yüzde 0,7 düşüş gösterdi. (sabah)

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