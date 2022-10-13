ABD'de enflasyon açıklandı, piyasalar karıştı! Altın fiyatları tepetaklak!

Piyasaların merakla beklediği ABD enflasyon rakamları açıklandı. ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) eylül ayında yıllık bazda %8,2, aylık bazda ise %0,4 artarak, beklentilerin üzerinde yükseliş gösterdi.

ABD TÜFE verisinde yıllık bazdaki artışın %8,1, aylık bazdaki artışın ise %0,2 gelmesi bekleniyordu.

ABD'de dün açıklanan verilere göre, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), eylülde aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 8,5 artarak beklentileri aşmıştı.

TÜFE verileri Fed'in faiz politikasının seyri için yakından takip ediliyor. ABD'de faiz artışlarına rağmen enflasyonun hala yüksek seyretmesi, sıkılaştırmanın süreceği anlamına geliyor.

Fed Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 20-21 Eylül'de düzenlenen toplantısına ilişkin tutanaklar da enflasyonun düşürülmesi için faiz artırımlarının bir süre daha devam edeceğini ortaya koydu.

Analistler, piyasaların artık Fed'in politikasından dönmeyeceği konusunda ikna olduğunu, bundan sonraki süreçte faiz artırımlarında 75 baz puandan 25-50 baz puana geçişin ne zaman gerçekleşeceğine odaklanıldığını söyledi.



İŞTE PİYASALARDA SON DURUM:

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 18,55 TL'den başlayan Dolar 18,58 TL'den,

18,01 TL'den başlayan Euro 17,92 TL'den,

20,60 TL'den başlayan Sterlin 20,75 TL'den,

12,62 TL'den başlayan Japon Yeni ise 12,61 TL'den işlem görüyor.

Dün, doların satış fiyatı 18,6134 lira, euronun satış fiyatı ise 18,1064 lira olmuştu.

Altın ve gümüş

Güne 1.673 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.658 Dolar'dan,

998 TL'den başlayan Gram altın 988 TL'den,

1.605 TL'den başlayan Çeyrek altın 1.589 TL'den,

6.606 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 6.536 TL'den,

11,36 TL'den başlayan Gümüş ise 11.06 TL'den fiyatlanıyor.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise güne 19.160 Dolar'dan başlayan Bitcoin 18.389 Dolar'dan,

1.298 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.214 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 92,46 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 92,53 Dolar'dan işlem görüyor.